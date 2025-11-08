Россия массированно атаковала газовую инфраструктуру Украины: детали

Это девятый целенаправленный удар РФ по гражданской газовой инфраструктуре с начала октября.

В ночь на 8 ноября Российская Федерация снова ракетами и беспилотниками массированно обстреляла газовую инфраструктуру "Нафтогаза", есть попадания. Об этом сообщил глава "Нафтогаза" Сергей Корецкий в Facebook.

"Это уже девятый целенаправленный удар по гражданской газовой инфраструктуре с начала октября.

Очередная подлая атака россиян, направленная на то, чтобы лишить украинцев газа, тепла и электроэнергии зимой. Очередной акт терроризма", - отметил Корецкий.

По его словам, ранения получил сотрудник компании, сейчас ему оказывают помощь. Также есть повреждения производственного оборудования.

Глава "Нафтогаза" добавил, что спасатели уже работают на месте. Как только позволит ситуация с безопасностью, специалисты сразу начнут восстановительные работы.

Российские атаки по энергетике Украины

С начала осени Россия активизировала энергетический террор по Украине. В ночь на 30 октября враг в третий раз с начала октября массированно атаковал ракетами и дронами энергетические объекты. В результате ударов были зафиксированы разрушения, были пострадавшие, вводились экстренные отключения.

Председатель правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко заявлял, что Россия изменила тактику и стремится довести украинскую энергосистему до непригодного состояния.

8 ноября министр энергетики Светлана Гринчук объяснила, что аварийные отключения электричества применены из-за того, что Россия массированно атакует энергетическую инфраструктуру Украины.

