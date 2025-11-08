Если у вас есть привычка заряжать телефон по ночам, то она может навредить технике.

Понимание того, как правильно заряжать телефон, значительно продлит жизнь вашего устройства. У многих людей есть привычка ставить гаджет на зарядку перед сном. И хоть это очень удобно, но может иметь негативные долгосрочные последствия для техники.

Мы разобрались, можно ли заряжать телефон когда спишь, и как это влияет на срок жизни батареи. Эксперты по электронике объяснили нюансы, которые не очевидны обычным пользователям.

Почему нельзя ставить телефон на зарядку ночью

Американский сайт CNET, посвященный технологиям, опубликовал статью о последствиях ночной подзарядки.

Эксперты разоблачили популярный миф о том, что заряжать телефон после 100% вредно для аккумулятора. На самом деле это устаревшая информация. У современных смартфонов есть встроенная система защиты от перезарядки. С этой точки зрения оставлять устройство на ночь с зарядкой можно - это никак не навредит батарее.

Однако у этой привычки все же есть негативные последствия, о которых мало кто знает. Дело в том, что все аккумуляторы изнашиваются со временем. А экстремальная зарядка с 1% до 100% ускоряет этот процесс, поскольку нагружает батарею. Поэтому часто разряжать и заряжать устройство вредно не зависимо от времени суток.

Также эксперты объяснили, что больше всего убивает аккумулятор телефона. Это не сам процесс зарядки, а перегрев. Когда смартфон подключен к шнуру, он выделяет тепло, из-за которого ускоряется химический износ батареи. Проблема усугубляется, когда гаджет лежит под подушкой, возле батареи и в других теплых местах. Если утром вы чувствуете, что корпус сильно нагрелся, то это плохо для техники.

Любителям техники Apple объяснили, можно ли ставить телефон на зарядку на ночь айфон. В руководстве говорится, что в таких телефонах есть функция оптимизированной зарядки, которая останавливается на показателе 80%. Похожие настройки есть и у телефонов на системе Android в настройках аккумулятора.

Итак, ночная подзарядка не вредна сама по себе, но ускоряет износ батареи и повышает температуру устройства. Чтобы продлить срок службы гаджета, издание CNET советует придерживаться таких рекомендаций:

Включите функцию оптимизации в настройках . Она может называться "адаптивная зарядка", "защита аккумулятора" или "Battery Care".

. Она может называться "адаптивная зарядка", "защита аккумулятора" или "Battery Care". Оставляйте телефон на зарядке в прохладном месте , например, на подоконнике. Не кладите под подушку.

, например, на подоконнике. Не кладите под подушку. Снимите чехол перед подключением . Это снизит температуру устройства.

. Это снизит температуру устройства. Используйте только оригинальный зарядный кабель от производителя . Дешевые комплекты могут давать нестабильное напряжение, что вредно для батареи.

. Дешевые комплекты могут давать нестабильное напряжение, что вредно для батареи. Подзаряжайте телефон часто и по чуть-чуть в течение дня. Литий-ионные аккумуляторы предпочитают поверхностные, а не глубокие и полные заряды.

Эти простые советы не требуют никаких финансовых затрат. Зато техника прослужит гораздо дольше и будет разряжаться медленнее.

