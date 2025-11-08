Когда кошка прячет лапы под тело и выглядит как "булочка", это не только мило, но и говорит о её настроении. Такое положение означает, что питомец чувствует себя в безопасности, расслаблен или просто хочет согреться.

Когда кошка убирает лапы под тело и обвивает себя хвостом, она напоминает курицу на яйцах или кошачью "буханку". Это поза полного доверия и спокойствия. В такие моменты кошка не чувствует угроз и полностью расслаблена, пишет The Spruce Pets.

Как рассказывает издание, кошки по природе всегда насторожены. Инстинкты заставляют их быть готовыми к прыжку или защите. Даже отдыхая, они обычно держат лапы так, чтобы мгновенно вскочить при опасности.

Но если кошка поджала лапки и спрятала когти — значит, она не боится. Её тело и средства защиты находятся под ней, поэтому при тревоге она не сможет быстро убежать или отбиться. Это поза полной уверенности в безопасности и комфорте.

Но есть и другая причина. Иногда кошки поджимают лапы просто потому, что им холодно. Так они сохраняют тепло — как человек, который прячет руки в рукава. Особенно это заметно зимой, когда температура в доме ниже обычного.

Что делать, если кошка часто прячет лапки

Если кошка чаще сворачивается "булочкой" в холодное время года, возможно, ей прохладно. Помогите питомцу согреться:

постелите мягкий плед или положите тёплую подстилку;

слегка увеличьте температуру в комнате;

для короткошёрстных или лысых кошек можно использовать лёгкую кошачью кофточку или пижаму (но сначала лучше посоветоваться с ветеринаром).

