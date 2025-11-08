Нынешней зимой погодные условия могут претерпевать резкие изменения.

В последние 30 лет зима стала более теплой и малоснежной. Также зимы стали короче по сравнению с серединой и даже концом прошлого века. Морозные дни все чаще сменяются оттепелями, что вызывает неустойчивый снежный покров и ледостав, говорит синоптик Виталий Постригань.

По его словам, оснований для панических настроений в этом сезоне нет, потому что научно обоснованных и подкрепленных соответствующими методиками прогнозов на такой длительный период не существует. несмотря на это, зима остается холодным периодом со снегом, гололедом, морозами, промерзанием почвы и ледоставом на водоемах.

По данным синоптика, устойчивый снежный покров образуется не сразу и не каждый год. Он наблюдается в 7 зимах каждые 10 лет, чаще в третьей декаде декабря.

"В то же время есть и положительные моменты. Наши зимы уже можно назвать "европейскими" - когда в течение сезона наблюдается лишь 2-3 холодных периода", - говорит Постригань.

По его словам, такая погода имеет свои преимущества, ведь уменьшаются расходы на полив и энергоресурсы, а из-за меньшего количества снега коммунальным службам приходится работать меньше.

"Таких сугробов, как прежде, когда "под крышу наметало", уже не будет - и это еще одно свидетельство того, как меняется наша зима", - говорит синоптик.

По ориентировочному прогнозу, в декабре 2025 года и в январе-феврале 2026 года средняя месячная температура ожидается выше климата на 1 градус, сообщил Виталий Постригань.

"Нынешней зимой погодные условия могут претерпевать резкие изменения, а именно: кратковременных, но достаточно сильных похолоданий, случаев сильных снегопадов, налипания мокрого снега, образования гололеда. Поэтому зима будет зимой - с морозной погодой и снегом, и в этом нет ничего удивительного. Не стоит паниковать", - резюмировал синоптик.

Зима в Украине - прогноз

Этой зимой в Украине ожидается больше мокрого снега, гололеда и налипания снега, чем в предыдущие годы. По словам метеоролога Веры Балабух из Украинского гидрометеорологического института, это связано с тем, что температура часто будет колебаться вокруг нуля, а с Атлантики будет поступать влажный воздух. В случае вторжения арктических масс могут сформироваться южные циклоны, которые принесут сильные снегопады, метели и гололед - особенно в феврале.

