Стиль рисунка сразу навел на мысли об известном художнике.

После ночного массированного обстрела Украины во Львове обнаружили граффити, которое напоминает стиль скандально известного английского андерграундного художника Бэнкси.

Первым снимок граффити опубликовал пользователь Instagram под именем severynkhobzey. Мужчина сообщил, что обнаружил его во время пробежки по Стрыйскому парку. Он отметил на фото профиль анонимного художника Banksy, спросив, он ли это нарисовал.

Вскоре это фото опубликовал в своем Telegram-канале глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий. Он также предположил, что рисунок мог создать англичанин:

"Спасибо защитникам неба, которые держат зонтик защиты над нашими детьми. Мыслями с Днепром, Харьковщиной, Кировоградщиной, Николаевщиной, Сумщиной и другими областями, которые сегодня пережили очень тяжелую ночь".

Бэнкси - это псевдоним одного из самых известных и самых загадочных современных художников мира. Британский стрит-арт художник, активист и сатирик создает свои работы в форме граффити с мощным социальным или политическим подтекстом.

В ноябре 2022 года художник создал семь муралов в Украине. Рисунки были созданы на поврежденных из-за войны зданиях Киевской области.

