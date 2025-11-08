Марта Гичко

Кларк считает, что решающим фактором может стать численное преимущество россиян, несмотря на участие элитных подразделений "Азова".

Шансы Украины удержать Покровск оцениваются примерно как 50/50. Однако в пользу России играет одно важное преимущество - численность, которая дает ей возможность проникать в город небольшими группами и удерживать "островки" позиций.

Об этом в анализе для Sky News пишет военный аналитик профессор Майкл Кларк. Он пояснил, что Покровск отличается от Бахмута. Если Бахмут имел скорее символическое значение, то Покровск является важным транспортным узлом - автомобильным и железнодорожным, что делает его стратегической целью для обеих сторон.

"Если россияне возьмут эти два северных города-крепости, то получат Донбасс, чего, в конце концов, они и хотят достичь", - отметил Кларк, имея в виду потенциальные дальнейшие операции в направлении Славянска и Краматорска.

Что происходит в Покровске

Аналитик сообщил, что, по данным украинских властей, около 1000 российских бойцов проникли в центр Покровска небольшими группами.

"Если россияне смогут удержать эти островки позиций, забросить туда бронетехнику и укрепить ее, они смогут заставить украинцев отступить", - предупредил Кларк.

На стороне Украины, по его словам, - концентрация лучших подразделений: к обороне Покровска привлекли бригаду "Азов", которую Кларк назвал, вероятно, "их лучшей боевой бригадой". Аналитик отмечает:

"Они уже ввели их в Покровск и удерживают его, и похоже, что они перебрасывают туда столько элитных сил, сколько могут выделить из других мест".

Какая тактика нужна Украине

Кларк подчеркнул, что для ликвидации российского присутствия в городе украинским силам придется вести сложные городские бои - либо окружать прорывы, либо выбивать захватчиков, захватывая их в плен.

"В опустошенном городском ландшафте это тяжелая работа, и только элитные силы действительно могут это сделать", - подытожил он.

"Я думаю, что у украинцев есть, пожалуй, 50/50 шансов удержать город", - прямо констатировал Кларк.

По его словам, ключевая проблема Киева - нехватка численности: "Но им трудно. Это действительно трудно, потому что у них просто нет цифр. А у россиян много цифр".

При этом сейчас, по его мнению, российские подразделения еще не имеют большой огневой мощи, которую могли бы подкрепить численностью - но именно численное давление и возможность укрепить занятые "островки" позиций делает угрозу реальной.

Оборона Покровска - последние новости

Ранее издание ZDF писало, что битва за Покровск подходит к концу. Отмечалось, что россиянам обеспечила успех их инновационная тактика: враг нашел укрытие в руинах и атаковал оттуда украинские подразделения БпЛА, заставив их действовать с большего расстояния и ограничив тем самым их возможности.

Президент Владимир Зеленский заявил, что России крайне важно сейчас захватить Покровск, чтобы иметь возможность давить с требованиями, например, по снятию санкций. По его словам, Россия очень боится "сильных решений со стороны США, если нет успеха на поле боя", и поэтому для нее важно "сделать все, чтобы реально захватить Покровск, в любом формате, и показывать успех на поле боя".

Украинский военный с позывным "Мучной" сообщил, что в Покровске количество россиян значительно превышает количество украинских бойцов. Темп и характер действий врага свидетельствует о том, что он создает условия для дальнейшей зачистки города.

