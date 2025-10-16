Главный разведчик подчеркнул, что санкционного давления на Россию недостаточно.

Российская Федерация понесла большие потери от ударов Украины, чем от введенных экономических санкций западных партнеров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов на Киевском международном экономическом форуме.

"На самом деле наши удары имели большее влияние чем санкции. Это просто такая математическая правда. Мы нанесли прямым действием гораздо больший ущерб Российской Федерации, чем любые экономические рычаги влияния, которые были введены до сих пор. Это тоже неприятная правда, которая приводит нас к выводу, что очевидно этого недостаточно", - сказал Буданов.

Он отметил, что текущее санкционное давление западных партнеров на Россию недостаточно.

"Если это будет продолжаться так, как оно есть, то это не будет иметь влияния на мировоззрение Российской Федерации. Но в комплексе это даст свое", - добавил начальник ГУР.

Удары Украины по российским НПЗ - последние новости

С начала августа Украина нанесла не менее 28 ударов по ключевым российским нефтеперерабатывающим заводам. А на прошлой неделе дроны поразили российский НПЗ в 1400 км от границы с Украиной.

Украинские атаки привели к тому, что Владимир Путин был вынужден существенно ослабить правила предоставления топливных субсидий для российских нефтеперерабатывающих заводов.

