Текущие тенденции указывают на то, что годовой рост может не соответствовать прогнозу Центробанка.

Экономика России с трудом дотягивается даже до самых осторожных прогнозов центрального банка относительно роста в этом году. Данная ситуация ставит под сомнение постоянные заверения главы регулятора Эльвиры Набиуллиной о том, что экономика не переживает чрезмерного охлаждения на фоне высоких процентных ставок.

Издание Bloomberg пишет, что, согласно данным Министерства экономики РФ, валовой внутренний продукт за первые семь месяцев вырос лишь на 1,1%. При этом нижняя граница прогноза Центробанка на этот год находится на уровне 1-2%.

По мнению аналитиков, такая тенденция указывает на то, что рост ВВП за весь год может не достичь даже самого низкого прогнозного уровня.

Инвестиционный директор московской компании Astra Asset Management Дмитрий Полевой указал, что российский регулятор ожидает ускорение во второй половине года, что трудно согласовать с жесткой денежно-кредитной политикой. По его мнению, рост ВВП за весь год будет на уровне около 0,7%, если текущие темпы сохранятся.

Минфин игнорировал опасения бизнеса, сохраняя базовую процентную ставку на рекордном уровне 21% до июля и утверждая, что экономика просто охлаждается.

В июле рост замедлился: ВВП вырос на 0,4% по сравнению с предыдущим годом, что ниже показателя июня в 1%. Рост промышленного производства также замедлился с 1,9% до 0,7%.

В то же время Набиуллина утверждает, что инвестиционная активность останется высокой, несмотря на астрономическую стоимость заемных средств, при этом признавая, что это достигнуто лишь благодаря господдержки "приоритетных секторов", как военная промышленность. Опросы предприятий показывают противоположную другую картину.

Несмотря на все признаки огромных проблем, российские чиновники не спешат сдерживать оптимизм. Министерство экономики РФ по-прежнему официально прогнозирует рост на уровне 2,5%. Министр финансов Антон Силуанов сообщил Владимиру Путину, что по новой оценке рост составит не менее 1,5%.

Экономика России оказалась более устойчивой перед лицом международных санкций, чем предполагалось, но после трех лет войны и санкций она столкнулась с многочисленными проблемами.

Ситуация настолько плоха, что Москва готовится к повышению налогов и сокращению расходов, пытаясь поддерживать высокий уровень оборонных расходов, поскольку экономика трещит под бременем войны против Украины.

На данный момент на поддержание боевых действий власти России тратят каждый второй рубль налогов, собранных в федеральный бюджет.

