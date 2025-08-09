Экономисты из окружения Путина не дают замедлению экономического роста перерасти в кризис.

Россия значительно увеличила государственные расходы после начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году, что привело к экономическому буму. Тем не менее в 2025 году рост российской экономики ожидается на уровне 1-2%, по сравнению с 4,7 % в 2024 году, пишет The New York Times.

Экономика России сталкивается с проблемами

Отмечается, что доходы РФ от экспорта нефти падают. Также перестало расти большинство гражданских отраслей, а высокие процентные ставки сдерживают частные инвестиции и привели к тому, что крупные компании начинают увольнять работников.

"Крупнейшие российские компании не могут тратить деньги на свое развитие, на строительство новых электростанций, заводов, трубопроводов, железных дорог. Инвестиционные программы сокращаются", - заявил на пресс-конференции 5 августа российский депутат Дмитрий Гусев.

В издании подчеркнули, что экономисты из окружения российского диктатора Владимира Путина пока не дают замедлению экономического роста перерасти в кризис. Российские потребители и предприятия более осторожно относятся к расходам, что привело к снижению инфляции, замедлению спекулятивного кредитования и смягчению нехватки рабочей силы.

"Экономика возвращается к более сбалансированному росту", - сказала в июле глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина.

Журналисты отметили, что инфляция в России составляет около 9% в год, а процентные ставки - 18%. Пока это не сильно сказывается на жизни многих россиян, поскольку в многих секторах заработная плата росла быстрее, чем цены.

Как правительство РФ справляется с экономическими проблемами

В издании прдчеркнули, что война против Украины подняла уровень жизни среднего россиянина до самого высокого уровня за последнее десятилетие, несмотря на огромные человеческие потери. Тем не менее замедление роста экономики подрывает эти достижения, а также политическую стабильность.

Журналисты выяснили, что наибольший риск для российской экономики представляет снижение доходов от нефти, которые в 2025 году упали на 18%, в основном из-за снижения мировых цен на нефть. Это вынудило российское правительство повысить свои оценки дефицита бюджета на этот год с 0,5% до 1,7% ВВП.

Аналитики считают, что правительство РФ восполнит дефицит бюджета за счет использования остатков суверенного фонда страны, продажи долга местным банкам и сокращения социальных расходов и инвестиций в инфраструктуру.

Эксперт по российской экономике из берлинского исследовательского центра Carnegie Russia Eurasia Center Александра Прокопенко рассказала журналистам, что падение цены на российскую нефть на 10 долларов за баррель приведет к увеличению дефицита бюджета России на 0,8% от ВВП. Тем не менее она считает, что это не будет катастрофой для Кремля, у которого останется достаточно средств для продолжения войны против Украины.

Российская экономика держится на плаву, несмотря на санкции

Ранее автор издания The Telegraph Джереми Уорнер рассказал, что у России большие экономические проблемы, но Москва легко обходит санкции или находит альтернативных торговых партнеров, чтобы восполнить пробелы после ухода западных поставщиков и клиентов. По его словам, экспансионистские амбиции российского диктатора Владимира Путина не удалось остановить.

Уорнер подчеркнул, что санкции не сработали так, как предполагалось. Российская экономика оказалась гораздо устойчивей, чем ожидалось.

