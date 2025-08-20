Российские чиновники предлагают сокращать расходы на непервоочередные сферы на 2 трлн рублей.

Россия готовится к повышению налогов и сокращению расходов, пытаясь поддерживать высокий уровень оборонных расходов, поскольку их экономика трещит под бременем финансирования более чем трехлетней войны в Украине.

Президент Владимир Путин отверг предположение, что война разрушает экономику России, но дефицит бюджета растет из-за увеличения расходов, тогда как доходы от нефти и газа сокращаются под давлением западных санкций, пишет Reuters со ссылкой на чиновников и экономистов.

Долгожданные переговоры между Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом на Аляске на прошлой неделе не привели к прекращению огня, что дало Москве, которая предпочла бы сразу перейти к мирному урегулированию, стратегический толчок, но и головную боль в расходах.

Российская экономика все сильнее ощущает последствия затяжной войны против Украины. Так, в 2025 году дефицит бюджета достиг 4,9 триллиона рублей (около $61 млрд), что является одним из крупнейших показателей за последние годы. Причины - падение доходов от нефти и газа из-за западных санкций и стремительный рост военных расходов.

Отмечается, что совокупные расходы РФ на оборону и национальную безопасность в 2025 году составили 17 триллионов рублей, что является самым высоким показателем со времен Холодной войны, и составляет 41% от общих расходов. Это делает оборонный сектор основным двигателем экономического роста на фоне сокращения гражданского производства.

Какие расходы сократят

Путин заявил в июне, что Россия планирует сократить военные расходы, но пока чиновники все еще ожидают их увеличения.

Бюджет на 2025 год, который будет представлен в сентябре, предусматривает расходы на оборону и безопасность на уровне 8% ВВП, но источник в российском правительстве заявил, что фактическая цифра несколько выше.

По его словам, в 2026 году сокращения расходов на оборону не будет, но в 2027 году сокращение возможно, если боевые действия прекратятся, поскольку другие сферы расходов борются за ресурсы.

"Даже при условии прекращения огня снаряды и беспилотники все равно нужно будет производить, но в несколько меньших масштабах", - сказал собеседник издания, добавив, что возврата к уровню, который существовал до "специальной военной операции", не будет.

Председатель бюджетного комитета Совета Федерации Анатолий Артамонов предлагает ежегодно сокращать расходы на непервоочередные сферы на 2 триллиона рублей до 2028 года. Первыми под удар попадают социальные отрасли: здравоохранение, образование и другие гражданские программы. Уже сейчас их доля в расходах уменьшается.

Источник в правительстве заявил Reuters, что повышение налогов неизбежно.

"Иначе мы просто не сможем свести концы с концами, даже при условии сокращения расходов на оборону. Доходы от нефти и газа падают, и экономика не может полностью это компенсировать", - цитирует издание собеседника.

Путин заявляет, что финансовая система "стабильна", однако аналитики прогнозируют низкий уровень роста экономики и дальнейший разрыв между доходами и расходами. По оценкам правительственного источника, дефицит в этом году составит около 5 триллионов рублей, или 2,5% ВВП. А в случае сохранения нынешних тенденций дефицит может вырасти до 8 триллионов рублей в ближайшие годы.

Экономические проблемы РФ - что известно

Серия удачных ударов украинских беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам привели к тому, что биржевые цены на бензин в России обновляют исторические рекорды. При этом в ряде регионов "страны-бензоколонки" бензин заканчивается, а очереди на заправках стали километровыми.

Российская экономика удивила многих, оставшись устойчивой перед лицом международных санкций, но после трех лет войны и западных ограничений она демонстрирует многочисленные проблемы, каждая из которых выглядит очень серьезной, писало издание Bloomberg.

