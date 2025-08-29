Отмечается, что доля военных расходов ниже, потому что они превышают доходы.

Война Российской Федерации против Украины ложится тяжким бременем на плечи россиян. На поддержание боевых действий власти тратят каждый второй рубль налогов, собранных в федеральный бюджет РФ.

Издание The Moscow Times пишет, что доля расходов на войну в первом квартале текущего года достигла 50,1%, а на конец второго - 48,2%.

По данным расчетов научного сотрудника немецкого Института проблем международной безопасности Яниса Клюге, сделанных на основе данных системы "Электронный бюджет", в 2022 году на войну против Украины потратили 24,4% поступлений от налогов; в 2023 году - 32,05%, в 2024 - 39,05%.

При этом указано, что доля военных расходов ниже, потому что они превышают доходы, а бюджет - дефицитный. Так, за январь-июнь Министерство финансов России собрало 17,584 трлн рублей, а потратило - 21,278 трлн. При этом на войну ушло 39,9% за полугодие, а в первом квартале - 41,2%.

По данным The Moscow Times, это абсолютные рекорды в современной истории Российской Федерации и даже превышают уровни последних лет СССР.

Ранее агентство Reuters писало, что в законе о бюджете РФ на 2025 год сначала заложили 13,5 трлн рублей на "национальную оборону" и еще 3,459 трлн рублей на "национальную безопасность", куда вошли бюджеты полиции, Росгвардии, Следственного комитета и спецслужб.

Экономические проблемы РФ - последние новости

Серия удачных ударов украинских беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам привели к тому, что биржевые цены на бензин в России обновляют исторические рекорды. При этом в ряде регионов "страны-бензоколонки" бензин заканчивается.

Экономика России оказалась более устойчивой перед лицом международных санкций, чем предполагалось, но после трех лет войны и санкций она столкнулась с многочисленными проблемами.

Ситуация настолько плоха, что Москва готовится к повышению налогов и сокращению расходов, пытаясь поддерживать высокий уровень оборонных расходов, поскольку экономика трещит под бременем войны против Украины.

