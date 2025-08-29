Война 'съедает' каждый второй рубль: расходы РФ растут невероятными темпами

Война Российской Федерации против Украины ложится тяжким бременем на плечи россиян. На поддержание боевых действий власти тратят каждый второй рубль налогов, собранных в федеральный бюджет РФ.
Издание The Moscow Times пишет, что доля расходов на войну в первом квартале текущего года достигла 50,1%, а на конец второго - 48,2%.
По данным расчетов научного сотрудника немецкого Института проблем международной безопасности Яниса Клюге, сделанных на основе данных системы "Электронный бюджет", в 2022 году на войну против Украины потратили 24,4% поступлений от налогов; в 2023 году - 32,05%, в 2024 - 39,05%.
При этом указано, что доля военных расходов ниже, потому что они превышают доходы, а бюджет - дефицитный. Так, за январь-июнь Министерство финансов России собрало 17,584 трлн рублей, а потратило - 21,278 трлн. При этом на войну ушло 39,9% за полугодие, а в первом квартале - 41,2%.
По данным The Moscow Times, это абсолютные рекорды в современной истории Российской Федерации и даже превышают уровни последних лет СССР.
Ранее агентство Reuters писало, что в законе о бюджете РФ на 2025 год сначала заложили 13,5 трлн рублей на "национальную оборону" и еще 3,459 трлн рублей на "национальную безопасность", куда вошли бюджеты полиции, Росгвардии, Следственного комитета и спецслужб.
Экономические проблемы РФ - последние новости
Серия удачных ударов украинских беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам привели к тому, что биржевые цены на бензин в России обновляют исторические рекорды. При этом в ряде регионов "страны-бензоколонки" бензин заканчивается.
Экономика России оказалась более устойчивой перед лицом международных санкций, чем предполагалось, но после трех лет войны и санкций она столкнулась с многочисленными проблемами.
Ситуация настолько плоха, что Москва готовится к повышению налогов и сокращению расходов, пытаясь поддерживать высокий уровень оборонных расходов, поскольку экономика трещит под бременем войны против Украины.