Ранее сообщалось, что санкции США и стран Европы могут привести к "ограничению международной кооперации при осуществлении ряда проектов".

Один из контрагентов "Роскосмоса" в 2020 году отказался от контракта на запуск спутника из-за санкций США против России.

Об этом заявил первый замгендиректора госкорпорации по экономике и финансам Максим Овчинников в интервью российскому "Интерфаксу".

"Вопрос в международной политике, тех же самых санкциях, они просто в ряде случаев приводят к тому, что, несмотря на более конкурентоспособные предложения российской стороны, заказчик отказывается от контрактов. У нас был, к сожалению, такой пример в прошлом году. Мы предлагаем дешевле, а контрагент отказывается, потому что есть ограничения, что аппараты с американскими комплектующими не должны летать на наших средствах выведения", - сказал Овчинников.

"Роскосмос" надеется заключить с британской компанией OneWeb контракт на запуск спутников второго поколения.

"У них будут аппараты второго поколения, которые мы бы хотели запускать на своих ракетах-носителях, в том числе перспективных. Переговоры ведутся, сейчас пока рано говорить о результатах, но мы будем делать все, чтобы заполучить этот контракт", - сказал Овчинников.

"Интерфакс" напоминает, что в феврале в российской ракетно-космической корпорации "Энергия" сообщали, что санкции США и стран Европы могут привести к "ограничению международной кооперации при осуществлении ряда проектов".

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Ранее ряд российских космических предприятий, среди них самарский РКЦ "Прогресс" и "Центральный научно-исследовательский институт машиностроения" (ЦНИИмаш), были внесены в санкционные списки США.

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин считает незаконными санкции против космических предприятий РКЦ "Прогресс" и ЦНИИмаш.

Россия, несмотря на санкции Вашингтона, поставляет США ракетные двигатели РД-180 для ракет Atlas-V фирмы United Launch Alliance. Другой американской компании - Orbital ATK - поставляются двигатели РД-181. Они применяются в ракетах Antares, при помощи которых на МКС отправляются грузовые корабли Cygnus, отмечает "Интерфакс".

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Автор: Александр Топчий