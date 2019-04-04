В США сообщили, когда прекратят закупать ракетные двигатели у России

Закупка дополнительных двигателей после 2022 года будет запрещена законом.

США откажутся от закупки российских ракетных двигателей РД-180 после 2022 года.

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Об этом на слушаниях в Конгрессе заявил командующий Космическими силами США Джон Рэймонд, передает радио Свобода. Генерал уточнил, что закупка дополнительных двигателей после 2022 года запрещена законом. По словам Рэймонда, США самостоятельно провели 76 успешных запусков. Их стоимость в сравнении с 2012 годом снизилась почти на 25%.

Ранее сообщалось, что на замену российским РД-180 для американских ракет-носителей придут кислородно-метановые двигатели. Их производит компания Джеффа Безоса Blue Origin. Ожидается, что поставки начнутся в 2020 году.

В сентябре 2018 года глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что у России есть зависимость от продажи ракетных двигателей в США.

США закупают у России двигатели РД-180 разработки предприятия «Энергомаш» с 1997 года. Российское оборудование используется для запусков в космос военных и гражданских спутников. В 2016 году Конгресс США заявлял о намерении отказаться от покупки двигателей в России уже с 2019 года. Однако тогда замену РД-180 не нашли.

Вскоре США также планируют отказаться от использования российских пилотируемых кораблей «Союз» для отправки своих экипажей на Международную космическую станцию. Их заменят корабли частных американских компаний SpaceX и Boeing.