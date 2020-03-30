Международная компания по созданию глобальной сети OneWeb обанкротилась из-за коронавируса

Компании удалось запустить 74 спутника для раздачи интернета из 600 запланированных.

Глобальная коммуникационная компания OneWeb, создающая глобальную сеть раздачи интернета, заявила о своем банкротстве в связи с негативным экономическим влиянием пандемии COVID-19.

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Об этом сообщила пресс-служба компании.

Согласно пресс-релизу, с начала 2020 года компания вела активные переговоры с инвесторами о финансировании программы запусков интернет-спутников и была близка к подписанию нужных контрактов. Однако эпидемия коронавируса полностью остановила этот процесс и заставила компанию заявить о невозможности выполнения своих обязательств перед сотрудниками и кредиторами.

Отмечается, что в последние годы компании удалось запустить 74 спутника для раздачи интернета из 600 запланированных и 44 наземные станции для приема сигнала спутников.

Также сообщается, что OneWeb успешно продемонстрировала работу своей системы со скоростью интернета свыше 400 Мбит/с.

Как сообщал УНИАН, согласно исследованию международной аналитической компании Kantar, глобальное потребление интернета с момента объявления Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией 11 марта увеличилось на 70% по сравнению с предшествующим периодом.

По состоянию на утро 30 марта, число инфицированных коронавирусом в мире превысило 700 тысяч человек, из них летальных случаев - более 34 тысяч.

Справка УНИАН. OneWeb – глобальная телекоммуникационная компания, занимающаяся обеспечением широкополосного интернета с помощью технологий мобильной спутниковой связи.

Штаб-квартира компании находится в Великобритании.

Инвесторами проекта OneWeb выступали такие известные компании, как Airbus Group, Bharti Enterprises, Hughes Network Systems, Intelsat, Qualcomm Inc., The Coca-Cola Company, Totalplay, Grupo Salinas Company, Virgin Group.