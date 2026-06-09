Еврокомиссия представила 21-й пакет санкций: какие новые ограничения ждут Россию

Еврокомиссия предлагает ввести новые санкции в отношении теневого флота, портов и нефтяной инфраструктуры, финансовых операций и криптовалюты, банков, рыболовства, а также запретить въезд российских военных в ЕС.

Европейская комиссия официально представила предложения по 21-му пакету санкций против России. Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в Брюсселе.

"Мы сосредотачиваемся на секторах с наибольшим влиянием, а именно – на энергетике. Это – финансовые услуги и криптовалюта, торговля и, на этот раз, впервые к этому относится рыболовство. И мы запрещаем въезд бывшим российским комбатантам в Евросоюз", – подчеркнула фон дер Ляйен.

Ключевыми в пакете станут санкции в отношении нефтяной отрасли РФ. По словам фон дер Ляйен, конфликт на Ближнем Востоке и перебои в мировых цепочках поставок энергоносителей несколько ослабили давление на Россию.

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"Поэтому цель нашего пакета не может быть более четкой. Мы хотим сохранить полную интенсивность наших санкций. И способ сделать это – обеспечить сдерживание доходов России от продажи нефти", – подчеркнула фон дер Ляйен.

В частности, как напомнила президент Еврокомиссии, европейское ограничение цены на нефть имеет встроенный механизм регулирования, чтобы следовать тенденциям на рынке. Соответственно, это не предполагало появления "рыночных потрясений, подобных тем, которые были вызваны закрытием Ормузского пролива".

"Поэтому мы предлагаем просто приостановить корректировку до января следующего года. Это даст нефтяным рынкам время на стабилизацию при сохранении давления на доходы России", – сообщила фон дер Ляйен.

В то же время Евросоюз продолжит вводить санкции против российского "нефтяного теневого флота". "Сегодня мы предлагаем добавить в список еще 30 судов в дополнение к 632, которые уже подпадают под санкции", – заявила фон дер Ляйен.

Кроме того, впервые под санкции попадут суда, которые помогают "теневому флоту". Например, предоставляют бункеровку и другие услуги. Речь идет о тех судах, которые осуществляют бункеровку и другие услуги.

Как сообщила президент ЕК, предлагается ввести ограничения на критически важную инфраструктуру, такую как порты, аэропорты или нефтеперерабатывающие заводы, которые заняты в торговле или переработке российской нефти. Также планируется ограничить продажу танкеров для перевозки сжиженного природного газа в Россию.

Ограничения на финансы и криптовалюту

"Мы расширяем наши запреты на операции для 31 российского банка. И еще на 20 банков, криптофирм или платформ, а также нефтетрейдеров в третьих странах. Именно на тех, которые обслуживали подсанкционные российские юридические и физические лица или обходили наши ограничительные меры", – добавила фон дер Ляйен.

Вместе с тем, впервые предлагается в третьих странах ввести возможность полного запрета на услуги, связанные с криптоактивами. По мнению президента ЕК, это будет действовать как сильный сдерживающий фактор для хостинговых платформ России, которые помогают ей уклоняться от европейских санкций.

Ограничения на торговлю

"Мы предлагаем новые экспортные ограничения на товары и технологии, используемые российской военной промышленностью. Например, мы сосредоточиваемся на большем количестве металлов и сплавов, используемых в аэрокосмическом и оборонном секторах", – сообщила фон дер Ляйен.

В то же время она отметила, что в отношении введения ограничений на производство дронов Еврокомиссия предлагает новые запреты на экспорт наземного вспомогательного оборудования, систем глушения и запуска и т. д.

"Мы также предлагаем новые запреты на импорт ряда товаров стоимостью 60 миллионов евро. Например, это касается определенных металлов, металлических руд или автомобильных запчастей", – добавила она.

Ограничения на рыболовство

Этот сектор ранее не подпадал под санкции. "Мы предлагаем существенные ограничения на импорт некоторых рыбных продуктов. И полный запрет на другие, включая треску", – сообщила фон дер Ляйен.

Также предлагается согласовать торговые ограничения для Беларуси. Это делается для того, чтобы эта страна не могла помогать России создавать обходные пути для российской торговли.

Запрет на въезд в ЕС участникам войны против Украины

"Мы впервые предлагаем запретить въезд в Европейский Союз любому, кто служил в вооруженных силах России с начала войны. Таким образом, Европа остается закрытой для всех, кто принимал участие во вторжении в Украину", – подчеркнула фон дер Ляйен.

Санкции против РФ – последние новости

Как сообщал УНИАН, весной Евросоюз одобрил 20-й пакет санкций против Российской Федерации. Ожидается, что 21-й пакет санкций, вероятно, будет введен в конце июня или в начале июля.

В то же время, несмотря на санкции, доходы России от продажи нефти и газа в мае выросли на 32,4% в годовом исчислении и достигли почти 9,26 млрд долларов. Рост обеспечил подорожание нефти на мировых рынках из-за войны на Ближнем Востоке.

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