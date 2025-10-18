Министры иностранных дел ЕС должны собраться в понедельник в Люксембурге, чтобы окончательно согласовать новые ограничения против Москвы.

Австрия готова согласиться с 19-ым пакетом санкций Европейского союза против России. Это кардинальная смена прежней позиции Вены, что устраняет одно из ключевых препятствий перед голосованием за новые ограничения.

Агентство Reuters пишет, что министры иностранных дел ЕС должны собраться в понедельник, 20 октября, в Люксембурге, чтобы окончательно согласовать 19-й пакет санкций против Москвы.

Ранее Reuters сообщило, что принятие пакета зашло в тупик, поскольку Австрия требовала от ЕС разморозить часть российских активов в качестве компенсации австрийскому Raiffeisen Bank International за штрафы, наложенные Россией. Однако другие европейские правительства не согласились с этим, а пакет санкций требует единодушной поддержки всех государств-членов.

"Австрия поддерживает продолжение давления на Россию и одобрит 19-й пакет санкций в понедельник", - говорится в заявлении министерства иностранных дел страны.

Пакет санкций включает в себя ряд энергетических и финансовых мер, в том числе запрет на импорт российского сжиженного природного газа с 1 января 2027 года, хотя ранее речь шла о 1 января 2028 года.

Словакия также выразила сомнения по поводу этого пакета ограничений. Четыре дипломата заявили, что Европейская комиссия, как ожидается, выпустит письмо, в котором должны быть рассмотрены опасения Братиславы.

19-ый пакет санкций ЕС против России - последние новости

RBI пытается свернуть свою деятельность в России. Однако, по словам людей, знакомых с ситуацией, российские регуляторы не разрешают Raiffeisen уйти. Эта проблема стала краеугольным камнем для Австрии, когда зашел разговор про 19-ый пакет санкций.

В начале октября стало известно, что ЕС готовится снять санкции с активов, связанных с российским олигархом Олегом Дерипаской, чтообы использовать их для компенсации австрийскому Raiffeisen Bank International ущерб, который он понес в России.

Но это была не единственное препятствие для принятия новых санкций. Так, Евросоюз не может окончательно определиться относительно механизма использования замороженных российских активов в пользу Украины. Так, на встрече лидеров стран-членов в Копенгагене 1 октября, главный протест против "репарационного кредита" в размере 140 млрд евро выразили Франция, Бельгия и Люксембург, а Словакия потребовала рассмотреть этот вопрос на самом высоком уровне.

