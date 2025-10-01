Последние попытки продажи потерпели неудачу из-за роста напряженности между РФ и Западом.

Raiffeisen Bank International потерпел неудачу в очередной попытке продать долю в своем российском бизнесе. Дело в том, что Москва стремится сохранить ключевой финансовый мост с Западом.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией,

Отмечается, что банк "Райффайзен" в России - крупнейший кредитор в стране, на которого не распространяются санкции, и это делает его критически важным для торговых платежей, прежде всего за экспорт газа в Европу.

По словам одного из источников, российские чиновники частично выступали против продажи из-за опасений, что приобретение российской компанией доли может привести к санкциям Запада против банка.

Raiffeisen Bank стремился продать долю в своем российском подразделении местному покупателю в надежде, что Кремль снимет блокировку с миллиардов прибыли от бизнеса. Также на него давят США и Европейский Союз из-за войны РФ в Украине.

Представитель Raiffeisen заявил, что банк сокращает бизнес в России и что любая продажа его бизнеса требует одобрения Москвы.

"Raiffeisen Bank International ведет переговоры о продаже своей российской дочерней компании", - сказал представитель, добавив, что банк не может назвать сроки, "поскольку нужны многочисленные регуляторные разрешения, в том числе и от российских властей".

В Reuters отметили, что генеральный директор банка Иоганн Штробль в прошлом несколько раз пытался продать долю в российском бизнесе. Последние попытки продажи потерпели неудачу из-за роста напряженности между Москвой и Западом, ведь европейские лидеры активизировали подготовку к использованию десятков миллиардов евро замороженных российских активов для поддержки Украины.

"Сейчас Raiffeisen продолжает быть важным банком для России с точки зрения газа и других платежей даже несмотря на сокращение активности. Сопротивление России продаже акций объясняется желанием сохранить остатки экономических связей с Европой, которая до сих пор покупает российскую нефть и газ на миллиарды евро, хотя и гораздо меньше, чем до войны", - пишет издание.

Источник, знакомый с работой Raiffeisen в России, сообщил, что власти страны хотят сохранить ее как шлюз для денежных переводов с Европой, и что банк намерен продолжать там работать. По его словам, несмотря на ограничение банком исходящих платежей в евро, небольшому количеству крупных российских компаний разрешили осуществлять платежи за границу.

Работа Raiffeisen в России - последние новости

Австрийский Raiffeisen Bank International зарабатывает на фирмах, работающих с вооруженными силами Владимира Путина. Российское подразделение банка получило более 620 тысяч долларов от химкомпании "Юнихим" в 2024 году.

Зять премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Иштван Тиборц проводит переговоры о покупке российского филиала Raiffeisen bank. В подготовке такой сделки вовлечены администрация Путина и российский Центробанк.

