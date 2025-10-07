Утверждение 19 пакета санкций ЕС состоится не ранее 23 октября.

Новый пакет санкций Европейского союза против России может быть утвержден в полном объеме лишь на саммите 23 октября, поскольку Словакия требует обсуждения вопроса на самом высоком уровне.

Об этом сообщил журналист Радио Свобода по вопросам Европы Рикард Йозвяк в своем аккаунте в Twitter.

Он отметил, что западные дипломаты смогли наконец достичь консенсуса об ограничении передвижения российских дипломатов по территории Евросоюза. Это произошло после того, как Венгрия сняла свое вето.

При этом весь пакет санкций страны ЕС не могут окончательно принять, но теперь уже из-за сопротивления Словакии.

Санкции Евросоюза против России - главные новости

19 пакет санкций Евросоюза против России предусматривает запрет импорта сжиженного газа с территории страны-агрессора, прекращение обслуживания финансовых операций компаний "Газпромнефть" и "Роснефть" и расширение перечня судов "российского теневого флота" дополнительно 118 кораблями.

Правительства стран ЕС уже пришли к согласию относительно ограничения поездок российских дипломатов внутри блока. По новым правилам, российские дипломаты будут обязаны информировать правительства стран-членов Евросоюза о своих планах поездок, прежде чем пересекать границу страны пребывания.

Такой ход стал ответом на повышение числа попыток саботажа, которые часто осуществляются российскими шпионами, выдающими себя за дипломатов, как указывают европейские разведывательные службы.

При этом Евросоюз никак не может окончательно определиться относительно механизма использования замороженных российских активов в пользу Украины. Так, на встрече лидеров стран-членов в Копенгагене 1 октября, главный протест против "репарационного кредита" в размере 140 млрд евро выразили Франция, Бельгия и Люксембург.

Рассмотрение вопроса, таким образом, было перенесено на три недели следующего саммита ЕС в Брюсселе. Официально общие принципы уже согласованы, однако нужно дополнительно исследовать правовые и фискальные последствия.

