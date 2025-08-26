Очередной пакет санкций против РФ должен быть обнародован в следующем месяце.

Европейский Союз разрабатывает новые санкции, направленные на усиление давления на слабую военную экономику России. Однако они не будут ограничивать продажу российских энергоносителей, пишет Politico.

По словам четырех европейских дипломатов, ожидается, что последний раунд санкций не будет включать новые серьезные ограничения на продажу энергоносителей, которые финансируют войну России против Украины.

19 пакет санкций, который будет наложен на Москву с начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года, должен быть обнародован в следующем месяце и будет направлен против судов "теневого флота" и компаний, которые помогают России обходить существующие ограничения.

Самые болезненные последствия для Москвы будут в случае введения вторичных санкций против компаний или стран, которые ведут бизнес с Россией. Впрочем, издание отмечает, что реальное влияние этих санкций остается за США.

Многие эксперты утверждают, что Владимир Путин вступил в переговоры с президентом США Дональдом Трампом на Аляске только после того, как Вашингтон ввел высокие пошлины для Индии из-за ее закупки российской нефти, питающей военную машину Кремля. Следующим драматическим шагом будет усиление подобных санкций, чтобы задушить чрезвычайно важную торговлю России с Китаем.

Трамп намекнул на возможные "масштабные санкции или массовые пошлины", если Москва не поддержит мирные переговоры.

Отмечается, что вместе с новым планом постепенного прекращения импорта энергоносителей из России, у ЕС остается немного собственных инструментов для усиления давления на Москву.

"Мы не ожидаем, что в 19-м пакете санкций ЕС будет много места для каких-либо существенных санкций в отношении российской нефти. Последний пакет санкций был значительным для российской нефти, и мы считаем, что на данный момент возможности для дальнейших санкций ограничены", - отметил ведущий аналитик рынка нефти в компании ICIS, специализирующейся на аналитике сырьевых рынков Аджай Пармар.

Министры иностранных дел Евросоюза встретятся на неформальном саммите в конце этой недели, где запланировано обсуждение с главным дипломатом ЕС Каей Каллас по усилению экономических ограничений в отношении России. Хотя Словакия и Венгрия последовательно выступают против расширения санкций против России, дипломаты уверены, что смогут оказать на них давление, чтобы они оказали единодушную поддержку, необходимую для 19-го пакета.

"Просто посмотрите, что происходило последние 18 раз", - отметил один из дипломатов.

Следует отметить, что глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Кая Каллас 11 августа анонсировала 19-ый пакет санкций в отношении России.

С начала полномасштабного вторжения на Россию было наложено рекордное количество международных санкций. Определенный эффект они произвели, усложнив агрессору жизнь, однако не остановили его.

Газета The New York Times писала, что причина заключается в том, что большинство санкций мелочные, а главное, что до сих пор не сделали, - не перекрыли поток валюты в Россию.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп после встречи с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что пока не планирует вводить новые санкции против России и ее торговых партнеров.

