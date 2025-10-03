Некоторые европейские чиновники опасаются, что такое решение усилит агрессии России в отношении западных компаний

Европейский Союз готовится снять санкции с активов, связанных с российским олигархом Олегом Дерипаской. Брюссель этими средствами намерен компенсировать австрийскому Raiffeisen Bank International ущерб, который он понес в России.

Газета Financial Times пишет, что в последний проект предложения ЕС о санкциях против России включены положения о размораживании акций Strabag, австрийской строительной компании, которая когда-то частично принадлежала Дерипаске, на сумму около 2 миллиардов евро.

Эти активы перейдут к Raiffeisen в качестве компенсации штрафа в размере 2 млрд евро, который банк был вынужден выплатить после решения российского суда в пользу компании, связанной с Дерипаской, сообщили чиновники.

Некоторые европейские чиновники опасаются, что этот шаг узаконит попытки олигархов, помогающих Владимиру Путину вести войну против Украины, обойти санкции ЕС и укрепит позиции российских судов, которые мстят за карательные меры, вынося решения о конфискации западных активов. Ожидается, что послы нескольких стран-членов ЕС выступят против этой меры.

"Это может создать удобный прецедент для российских юридических лиц, которые смогут косвенно вернуть свои замороженные средства путем конфискации активов дочерних компаний европейских фирм, все еще работающих в России", - сказал один из дипломатов.

Другой дипломат заявил, что это "окупит риск, на который пошел Raiffeisen", приняв решение продолжить деятельность в России.

Сторонники этой меры утверждают, что она не позволит подсанкционной компании получить свои деньги дважды - через компенсацию, назначенную судом, и после размораживания активов.

Raiffeisen — западный банк с наибольшим присутствием в России после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году. Однако он подвергается давлению со стороны регулирующих органов и иностранных правительств, которые требуют от него покинуть Россию, как это сделали многие другие западные компании.

RBI пытается свернуть свою деятельность в России. Однако, по словам людей, знакомых с ситуацией, российские регуляторы не разрешают Raiffeisen уйти, поскольку он является одним из немногих точек доступа к международной межбанковской платежной системе Swift.

Возможная продажа, вероятно, приведет к западным санкциям против банка и его владельца, отрезав его от мировых рынков.

В то же время зять венгерского премьер-министра Иштван Тиборц проводит переговоры о покупке российского филиала Raiffeisen bank. В подготовке такой сделки вовлечены администрация Путина и российский Центробанк.

