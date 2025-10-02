Франция, Бельгия и Люксембург выступили против передачи финансов.

На саммите ЕС 1 октября не был достигнут прогресс в выдаче Украине кредита в размере 140 миллиардов евро за счет замороженных российских активов. О причинах такого решения пишет The Financial Times.

Главное сопротивление предложение получило от трех стран. Бельгия отказалась снять ранее высказанное возражение, а Франция и Люксембург выразили беспокойство относительно правовых последствий.

По итогам обсуждения лидеры Евросоюза пришли к выводу, что, хотя они готовы принять общий принцип, комиссии необходимо дополнительно исследовать правовые и фискальные последствия.

Такой итог встречи в Копенгагене означает очень низкую вероятность того, что комиссия представит лидерам ЕС официальное юридическое предложение, когда они снова встретятся через три недели в Брюсселе.

Бельгия, чья государственная казна получала выгоду от налоговых поступлений с российских активов, хранящихся в местном финансовом учреждении Euroclear, теперь требует от Европейского Союза "взаимно" распределить риски и обеспечить правовую защиту, если Москва примет судебные меры против страны.

Люксембург в лице своего премьера заявил, что "нельзя просто так забрать что-то, принадлежащее другому государству" и выразил обеспокоенность возможностью того, что Россия не вернет долг.

Тем не менее, среди участников саммита существует согласие продолжать работу над этим вопросом. Как отметила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, заинтересованные страны "должны гораздо детальнее проработать полное предложение".

Отдельно министры финансов G7 договорились, что они "скоординировано будут использовать полную стоимость российских суверенных активов, иммобилизованных в их юрисдикциях, чтобы прекратить войну и обеспечить справедливый и длительный мир в Украине".

Общий объем замороженных российских активов, хранящихся в бельгийском депозитарии ценных бумаг Euroclear, которые могут стать основой для кредита, составляет 175 миллиардов евро. Западные политики сейчас говорят о "репарационном кредите" меньшего размера, с учетом предыдущих кредитных программ для Украины.

В день саммита ЕС в Копенгагене и накануне него, Россия активизировалась в угрозах в адрес тех стран, которые согласятся использовать замороженные в Euroclear активы в пользу Украины. По подсчетам, Москва может конфисковать имущества европейских компаний и физлиц на сотни миллионов евро.

