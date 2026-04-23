Руководители IDS Ukraine и АРМА провели рабочую встречу: что обсудили

АРМА планирует объявить конкурс на выбор управляющего активами IDS Ukraine через систему Prozorro, что может занять около двух месяцев.

23 апреля состоялся визит и. о. главы Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) Ярославы Максименко и его представителей в головной офис группы компаний IDS Ukraine в Киеве.

Стоит отметить, что руководство АРМА в первую очередь интересовало финансовая информация о компаниях IDS Ukraine, состояние операционного управления, проблемные моменты деятельности бизнеса и вопросы стабильности его работы.

Важно то, что активами, переданными в АРМА и которыми оно должно заниматься, являются корпоративные права (акции/доли в уставном капитале), а не бизнес как таковой.

Видео дня

Сначала генеральный директор IDS Ukraine Марко Ткачук провел для представителей Агентства ознакомительную экскурсию по офису и рассказал о текущей операционной деятельности компании.

Максименко сообщила, что АРМА планирует объявить конкурс на выбор управляющего активами IDS Ukraine через систему Prozorro, что может занять около двух месяцев. По ее словам, перед этим необходимо выполнить необходимые шаги: провести оценку, идентификацию активов, подготовить ориентировочный план управления активом.

Ткачук подчеркнул, что, несмотря на арест корпоративных прав и отсутствие доступа к внешнему кредитованию, бизнес демонстрирует устойчивость и развитие. С начала полномасштабного вторжения РФ компании удалось увеличить объемы производства в два раза по сравнению с довоенным периодом, выпустить инновационные продукты и сохранить лидерство на рынке.

Обсуждая запланированные Агентством меры и предстоящий конкурс на поиск управляющего, генеральный директор подчеркнул, что позиция менеджмента остается неизменной.

"Все процедуры должны проходить исключительно в правовом поле и с соблюдением законов Украины", - сказал он.

Важно, что отдельно на встрече речь шла о расхождениях в показателях оценки имущества. Глава АРМА отметила, что согласно данным проведенной Агентством оценки, стоимость корпоративных прав всех семи компаний группы составляет около 5 млрд грн. В свою очередь в компании отметили, что по оценкам, предоставленным в рамках рассмотрения дела в Высшем антикоррупционном суде, стоимость лишь четырех предприятий группы составляет 8 млрд грн.

Стоит отметить, что такая разница требует дополнительного анализа для предотвращения рисков недобросовестных действий будущего управляющего.

В заключение Максименко поблагодарила руководство IDS Ukraine за открытость и взаимодействие. Она подчеркнула, что Агентство заинтересовано в обеспечении непрерывности производства, сохранении команды и социальных гарантий на одном из крупнейших экономических активов страны.

Стороны договорились о дальнейшем обмене информацией в соответствии с требованиями законодательства.

Справка об IDS Ukraine

Группа компаний IDS Ukraine является ведущим национальным производителем и лидером украинского рынка бутилированной воды с долей рынка 40%. В состав группы входят Моршинский завод минеральных вод "Оскар", Миргородский завод минеральных вод, а ее портфель включает известные бренды "Моршинская", "Миргородская", "Аляска", "Воля" и Morshynska tea.

Компания имеет статус крупнейшего налогоплательщика в отрасли, направив в бюджеты всех уровней около 4 млрд грн с начала полномасштабного вторжения. Общая сумма гуманитарной и благотворительной помощи от IDS Ukraine за этот же период составляет более 670 млн грн.

