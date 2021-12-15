Приватизация завода "Электронмаш", состоявшаяся в конце ноября, скорее всего, будет отменена, полагает эксперт.

В рамках программы "Большая приватизация" нет крупных успехов, за исключением продажи завода "Большевик" (Первый киевский машиностроительный завод).

Об этом в своем блоге на Цензор.нет пишет экономический эксперт Юрий Гаврилечко.

По его словам, даже приватизация завода "Электронмаш", состоявшаяся в конце ноября, скорее всего, будет отменена.

"Вчера был последний день, когда победитель торгов по приватизации завода "Электронмаш" должен был подписать договор и внести оплату. Судя по информации с Prozorre.sales, покупатель не подписал соглашение. Значит, конкурс не состоялся, деньги в казну не поступили, а многострадальный "Электронмаш" ожидает новый круг приватизационного процесса", – пишет автор.

Эксперт напомнил, что Фонду госимущества не удалось продать электростанции, которые вернулись в госсобственность, и облэнерго – их приватизацию перенесли на следующий год. Кроме того, так и не продан Одесский припортовый завод, приватизация которого сейчас выглядит маловероятной, поскольку при цене на газ 1500 долларов за 1000 куб. м. производство на ОПЗ нерентабельно без господдержки.

В качестве еще одного неудачного примера приватизации крупных государственных объектов Гаврилечко привел Объединенную горно-химическую компанию (ОГХК). Аукцион по ее продаже переносили дважды, очередная попытка состоится 20 декабря, и нет никаких предпосылок, что она будет успешной.

"Вполне вероятно, что продажа ОГХК станет очередным звеном в цепи неудач Фонда госимущества Украины. При том, что объект же – золотой. В компанию входят два крупнейших титановых комбината – Вольногорский горно-металлургический и Иршанский горно-обогатительный. На данный момент Украина является одним из мировых лидером по производству титанового сырья. Запасы титановой руды в нашей стране оцениваются в 184 миллиона тонн, а конечная стоимость продукции составляет 300 миллиардов грн. Неплохая окупаемость при стартовой цене лота – 3,7 млрд грн, не так ли?" – пишет Гаврилечко.

При этом эксперт подчеркивает, что желающих купить привлекательный актив не так много. А те, кто решается поучаствовать в конкурсе, требуют гарантий от государства, которых оно дать не может.

По мнению Юрия Гаврилечко, такая же история была и с продажей "Большевика".

"Правда, в отличие от ОГХК с его заводами, залежами драгоценной и постоянно растущей в цене руды и потенциальной прибылью в сотни миллиардов гривен, покупателю убитого завода досталась промышленная земля, требующая оформления, долги на 800 миллионов, уничтоженное производство и необходимость уступать часть территории городу. То есть, цена, которую победитель заплатил за объект – 1,4 млрд грн – самая что ни на есть красная", – считает эксперт.

Гаврилечко подчеркнул, что несмотря на позицию Антимонопольного комитета, который до сих пор не дал победителю торгов разрешения на владение экс-"Большевиком", инвестор вовремя внес плату за завод в госбюджет.

"Казалось бы – наконец-то, хоть один успешный пример на фоне неудачных и проблемных сделок. Но нет: АМКУ, похоже, пытается отменить сделку, а разнообразные активисты и СМИ ополчились против инвестора. Чего добиваются? Отмены аукциона по продаже "Большевика?". Ну тогда точно можно ставить крест и на "Большой Приватизации", и на наполнении бюджета от приватизационных поступлений, да и на инвестиционном климате страны", – подытожил Юрий Гаврилечко.

Напомним, приватизация Первого киевского машиностроительного завода (бывший "Большевик") состоялась 27 октября. При стартовой цене в 1,3 млрд грн консорциум инвесторов (компании UDP и А Девелопмент) заплатили более 1,4 млрд грн. Кроме того, они взяли на себя значительные инвестиционные обязательства – выплатить 800 млн грн долгов проблемного предприятия, провести релокацию производства и урегулировать с городскими властями проблему с одним из цехов "Большевика", который мешает достроить Шулявский путепровод.

Автор: Иван Бойко