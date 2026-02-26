Сколько стоит дом под Киевом: аналитики раскрыли цены на частное жилье

Сегмент частных домов в Киевской области является активным, в годовом измерении цены на такое жилье выросли.

В январе 2026 года медианная цена аренды дома в Киевской области составляла 86,3 тыс. грн, а покупки – 5,1 млн грн (до 118 тысяч долларов, согласно актуальному курсу НБУ). Об этом говорится в статье УНИАН.

Аналитики OLX Недвижимость отметили, что на долгосрочную аренду домов в Киевской области наибольший рост цены в течение прошлого года произошел в марте (+22% по сравнению с февралем). В другие месяцы 2025 года показатели роста и снижения медианной цены были менее существенными.

В то же время, если сравнивать год к году, январь 2026 с январем 2025 года, то рост медианной цены составил +28%. По сравнению с декабрем 2025 года, медианная стоимость аренды в январе 2026 была выше на +2%.

Видео дня

Покупка домов

Что касается покупки домов в Киевской области, то медианная стоимость в течение прошлого года менялась менее существенно. Она держалась на уровне, с небольшим ростом или снижением на 1-3%.

По сравнению с прошлым годом (январь 2026 года к январю 2025 года), изменение медианной цены покупки составляет +13%. Если же сравнивать январь этого года с декабрем 2025 года, то рост составил +2%.

В свою очередь, эксперт по недвижимости Ирина Луханина отметила, что сегмент частных домов в Киевской области остается активным.

"В аренду быстрее всего сдаются дома, которые готовы к проживанию уже сегодня: автономность, стабильный интернет, удобная логистика до Киева, нормальный подъезд. При покупке скорость сделки напрямую зависит от стартовой цены, площади, оснащения и локации. Рынок перестал прощать эмоциональное ценообразование", - сказала Луханина.

Жилье в Украине - главные новости

По результатам исследования "OLX Недвижимость", в большинстве районов Киева зафиксирован существенный рост количества объявлений на долгосрочную аренду однокомнатных квартир, тогда как спрос преимущественно снижался или оставался без изменений.

Ранее сообщалось, что средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Киеве составляет 22 500 гривень в месяц, что на 2% больше по сравнению с декабрем 2025 года. Эксперты отмечали, что "автономное" жилье может стоить значительно дороже среднерыночных показателей.

Вас также могут заинтересовать новости: