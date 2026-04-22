В Украине резко подорожала аренда жилья: в каких городах жилье самое дешевое

Самым дорогим городом для аренды частного дома по-прежнему остается Киев.

Аренда частных домов в Украине стремительно подорожала. Наибольший рост в процентном соотношении произошел в Запорожье, где медианная цена долгосрочной аренды дома выросла на 87% - с 8 000 грн в марте 2025 года до 15 000 грн в марте 2026 года.

Согласно результатам исследования "OLX Недвижимость", которое находится в распоряжении УНИАН, самым дорогим городом остается Киев. По состоянию на март 2026 года медианная стоимость аренды частного дома в столице составляет почти 112 000 грн.

Отмечается, что на 50% выросли цены сразу в Черкассах, Луцке и Николаеве – во всех городах с 10 000 грн до 15 000 грн. Еще одним городом с заметной динамикой роста стал Тернополь, где медианная стоимость аренды дома выросла на 48% (с 17 857 грн до 26 498 грн).

Существенный рост также наблюдается в Виннице, где аренда подорожала на 45% – с 11 000 грн до 16 000 грн. В Ужгороде цены выросли также на 45% – с 37 544 грн до 54 428 грн.

Города с умеренным ростом цен

В части областных центров рост медианной стоимости аренды частных домов был более сдержанным. Например, в Ивано-Франковске на 34% – с 20 831 грн в марте 2025 года до 27 822 грн в марте 2026 года. При этом в Киеве и Львове зафиксирована одинаковая динамика роста на 22%. В столице аренда дома выросла с 91 184 грн до 111 965 грн, а во Львове – с 35 000 грн до почти 43 000 грн.

В Кропивницком цены поднялись на 19% – с 8 000 грн до 9 500 грн. Более сдержанный рост наблюдается в Житомире, где медианная стоимость аренды выросла на 10% – с 10 000 грн до 11 000 грн. В то же время в Одессе цены выросли на 6% – с 48 429 грн до 51 418 грн, а в Полтаве – на 5% с 9 500 грн до 10 000 грн.

Города, где цены не изменились или снизились

В некоторых городах цены на долгосрочную аренду домов остались стабильными. Так, без изменений по сравнению с мартом 2025 года осталась стоимость аренды в Днепре – на уровне 16 000 грн. Аналогичная ситуация в Хмельницком, где медианная цена составляет 10 000 грн, и в Черновцах – около 33 000 грн.

В то же время в ряде городов зафиксировано ощутимое снижение стоимости аренды: наибольшее падение произошло в Ривне – на 34% (медианная цена снизилась с 25 000 грн до 16 500 грн). В Херсоне аренда подешевела на 25% – с 6 000 грн до 4 500 грн, а в Сумах на 22% - с 9 000 грн до 7 000 грн. Менее резкое снижение наблюдается в Харькове, где цены упали на 7% – с 15 000 грн до 14 000 грн, и в Чернигове на 4% - с 6 000 грн до 5 750 грн.

Бренд-менеджер категории OLX Недвижимость Юлия Козар объяснила, что рост цен напрямую связан со спросом, который в последнее время смещается в сторону частных домов. Основная причина – стремление к автономности, а именно возможность обеспечить себя электроэнергией (солнечные панели, генераторы), теплом (автономное отопление) и водоснабжением, особенно после сложной зимы.

Кроме того, дома чаще выбирают семьи, которые переезжают вместе в составе нескольких поколений. Такой формат жилья позволяет разместить больше людей и оптимизировать расходы.

В то же время в прифронтовых городах, таких как Херсон, Сумы и Чернигов, цены снижаются из-за ситуации с безопасностью и сокращения численности населения. Соответственно, в этих населенных пунктах значительно меньше приток внутренне перемещенных лиц, что также влияет на спрос и, соответственно, на стоимость аренды.

