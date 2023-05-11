Весь коллектив компании уволен.

Компания Parimatch, которая осуществляет букмекерскую деятельность, с пятницы, 12 мая, прекращает деятельность в Украине.

Как заявила СЕО компании Наталья Гилевич, все сотрудники, включая ее, уже уволены.

"12 мая окончательное закрытие компании PM UA. Весь коллектив уволен, я также покидаю должность. Дальнейшую работу продолжат адвокаты и юридические компании", - написала Гилевич в Facebook.

Видео дня

Закрытие Parimatch в Украине

10 марта 2023 года Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о применении экономических и других ограничительных мер в отношении ряда физических и юридических лиц. В список, в частности, попали Parimatch Foundation (Кипр) и ООО "Париматч" (Украина).

В начале апреля в компании объявили, что во исполнение решения о применении санкций СНБО уволят или прекратят контрактные отношения с более чем тысячей человек, работавших с украинским офисом компании ООО "Париматч".

Вас также могут заинтересовать новости: