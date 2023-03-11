Это не последнее такое решение, анонсирует президент.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал санкции против букмекерских компаний.

"Есть новый наш санкционный шаг против физических и юридических лиц, связанных с государством-злом. Соответствующий указ обнародован", - заявил президент в вечернем видеообращении.

Зеленский напомнил, что это более 280 компаний и 120 человек, которые через схемы с игорным бизнесом работали против Украины, выводили средства из Украины и финансировали различные российские комбинации.

Видео дня

"Решение готовилось определенное время, оно основательно проработано и закрывает схемы на десятки миллиардов. И это не последнее такое решение. Украина будет защищаться везде и всеми цивилизованными средствами", - сказал глава государства.

Последние санкции СНБО - что стоит знать

10 марта Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) против связанных с Россией 287 юридических и 120 физических лиц. Среди физлиц большинство – граждане РФ.

В перечне юридических лиц, в частности, букмекерские и инвестиционные компании. Меры введены против "Бет.Ру", ООО "Спортлото", ООО "Первая международная букмекерская компания", ООО "Кредитсервис". Всем компаниям заблокируют активы, полностью запретят торговые операции, запретят выводить капитал из Украины, аннулируют или остановят лицензии. Срок действия санкций - 50 лет.

Вас также могут заинтересовать новости: