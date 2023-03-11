Кабинет министров Украины вместе со Службой безопасности Украины и Национальным банком Украины должны обеспечить реализацию и мониторинг эффективности санкций.

Президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 10 марта 2023 года о применении специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении 120 физических и 287 юридических лиц, которые преимущественно связаны с РФ.

Соответствующий указ №145/2023 обнародовал вечером Офис главы государства. Так, Совет нацбезопасности и обороны Украины поддержал внесенные Кабинетом Министров Украины и Службой безопасности Украины предложения по применению санкций против соответствующих 120 физических и 287 юридических лиц.

Ограничительные меры коснулись ООО "Спортлото", ООО "Первая международная букмекерская компания", ООО "Бет.Ру", ООО "КредитCервис".

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Всем компаниям заблокирую активы, полностью запретят торговые операции, запретят выводить капитал из Украины, аннулируют или остановят лицензии. Срок действия санкций - 50 лет.

Кабинет министров Украины вместе со Службой безопасности Украины и Национальным банком Украины должны обеспечить реализацию и мониторинг эффективности санкций.

Министерству иностранных дел Украины поручено проинформировать компетентные органы Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других государств о применении санкций и поставить перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер.

Санкции Украины против России-детали

8 марта президент Украины Владимир Зеленский анонсировал очередное заседание Совета национальной безопасности и обороны и принятие санкционных решений.

27 февраля Украина ввела новые санкции против 164 физических и 85 юридических лиц из РФ. Они поддерживали наемников в войне России против Украины.