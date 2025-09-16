Субсидии предусмотрены для 2,7 млн домохозяйств.

В проекте закона о государственном бюджете на жилищные субсидии в 2026 году предусмотрено 42,3 млрд гривень. Эта сумма аналогична нынешней, однако несколько уменьшилось количество получателей субсидий.

Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту "О Государственном бюджете Украины на 2026 год" (№ 14000).

"На выплату жилищных субсидий и льгот гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа - 42 320,7 млн грн для предоставления государственной поддержки 2,7 млн домохозяйствам", - говорится в документе.

Отмечается, что этот объем определен Министерством социальной политики, семьи и единства Украины в соответствии с ожидаемым контингентом получателей льгот и жилищных субсидий. Также учтено дальнейшее совершенствование действующих механизмов предоставления населению жилищных субсидий путем усиления адресного подхода к оказанию поддержки с учетом потребностей.

В бюджете на 2025 год на покрытие жилищных субсидий и льгот предусматривалось 42,3 млрд грн, как и на 2026 год. Тогда же правительство инициировало ряд важных изменений с целью повышения адресности и эффективности программы жилищно-коммунальных льгот, а также обеспечения одинаковых условий пользования льготами для граждан. При этом количество получателей субсидии тогда составляло около 2,8 млн украинских семей.

Позже у некоторых получателей жилищных субсидий в сентябре изменился размер выплат. Это связано с проведением Пенсионным фондом в августе перерасчета субсидий для домохозяйств, у которых существенно изменился размер доходов.

