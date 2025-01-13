Государство компенсирует арендодателям налоги, которые нужно уплатить с дохода от аренды.

В Украине с 29 января заработает новый механизм поддержки внутренне перемещенных лиц - субсидия на аренду жилья.

Как сообщили в правительстве, это часть программы "Зимняя еПоддержка", направленной на помощь украинским семьям в сложные зимние месяцы.

Воспользоваться программой могут внутренние переселенцы, соответствующие следующим критериям:

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ВПЛ, которые переехали в любой регион, находящийся под контролем Украины, и не имеют в собственности жилья на этих территориях с общей площадью более 13,65 м2 на каждого члена семьи;

семьи ВПЛ, жилье которых уничтожено/повреждено и непригодно для проживания;

семьи, которые тратят на аренду более 20% дохода;

ВПЛ, которые не получают помощь на проживание;

ВПЛ, которые не являются участниками программы "Прихисток".

Отмечается, что семьи с доходом меньше 2 прожиточных минимумов (сейчас до 5840 грн) могут рассчитывать на большую субсидию. В целом размер субсидии определяется индивидуально, в зависимости от дохода семьи, количества членов семьи и предельной стоимости аренды жилья в регионе.

Для оформления субсидии необходим договор аренды жилья, который можно вместе с заявлением подписать и подать:

в отделениях Пенсионного фонда;

через веб-портал или приложение ПФУ с наложением электронной подписи;

в ЦПАУ.

Субсидии назначаются на 6 месяцев с возможностью продлить ее на такой же период. Заявление рассматривают до 10 рабочих дней. Субсидию перечислят на текущий счет в уполномоченном банке.

При этом государство компенсирует арендодателям налоги, которые нужно уплатить с дохода от аренды:

собственникам жилья - НДФЛ и военный сбор;

владельцам жилья-ФЛП - ставку единого налога.

Назначение субсидии начнется с конца января.

Субсидия на аренду жилья для ВПЛ - последние новости

В январе начинается работа новой программы для переселенцев, а именно выдачи субсидии на аренду жилья, сообщал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Новый вид субсидии для переселенцев предусматривает частичную или полную оплату за аренду жилья (субсидия для ВПЛ на аренду жилья). При этом субсидия на коммуналку никоим образом не влияет на получение субсидии на аренду жилья - их можно будет получать одновременно.

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