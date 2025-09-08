Перерасчет проводится после сравнения доходов за I и II кварталы с доходами за III и IV кварталы прошлого года.

У некоторых получателей жилищных субсидий в сентябре изменился размер выплат. Это связано с проведением Пенсионным фондом в августе перерасчета субсидий для домохозяйств, у которых существенно изменился размер доходов.

Как сообщает пресс-служба ПФУ, 4 сентября профинансировали жилищные субсидии и льготы на общую сумму 1,143 млрд грн.

"Напоминаем, что в сентябре выплаты жилищных субсидий и льгот проведены за август. У некоторых получателей сумма полученной в сентябре жилищной субсидии отличается от выплаты в августе, поскольку в августе был проведен перерасчет жилищных субсидий для домохозяйств, у которых среднемесячный доход увеличился или уменьшился более чем на 50%", - говорится в сообщении.

Видео дня

Отмечается, что такой перерасчет проводится после сравнения доходов за I и II кварталы 2025 года с доходами за III и IV кварталы 2024 года. Если у домохозяйства произошло существенное (+/- 50%) снижение или рост доходов, то размер субсидии соответственно увеличился или уменьшился. Таким образом, суммы жилищных субсидий в неотапливаемый период изменились только у тех получателей, у кого изменилось материальное положение.

Субсидии в Украине - другие новости

В августе Кабмин принял решение о выделении по 19 400 грн на дрова, уголь или торф, которые будут использоваться в качестве топлива, каждому домохозяйству, которое находится на прифронтовой территории. Также предусмотрена компенсация 100 кВт электроэнергии на человека ежемесячно.

Аграрии, которые работают в зоне боевых действий, согласно другому решению правительства, могут рассчитывать на субсидию 1000 грн на каждый гектар.

Ранее УНИАН писал, как людям пенсионного возраста не платить за газ и свет, ведь для некоторых категорий украинцев является полностью бесплатным весь жилищно-коммунальный сервис, плюс жидкое и твердое топливо.

Вас также могут заинтересовать новости: