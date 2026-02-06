Экономика России зашла в тупик из-за войны: в The Guardian рассказали, ждет ли Москву крах

Сейчас РФ сталкивается с самым нестабильным экономическим положением с начала полномасштабного вторжения в Украину.

Вскоре после полномасштабного вторжения РФ в Украину западные страны ввели санкции против Москвы и предрекали крах российской экономики уже в ближайшие годы. Тем не менее, их прогноз не оправдался. После шока от первых жестких санкций в 2022 году военные расходы России резко выросли, а экономика пережила бурный рост.

Как пишет The Guardian, к 2025 году РФ стала девятой по величине экономикой мира, обогнав Канаду и Бразилию. Но дальнейший рост российской экономики сейчас кажется маловероятным. Более того, в 2026 году появились явные признаки того, что она зашла в тупик.

Россия сталкивается с нестабильным экономическим положением

Отмечается, что сейчас Москва сталкивается с самым нестабильным экономическим положением с начала полномасштабного вторжения в Украину. Рост российской экономики замедлился до минимума на фоне падения цен на нефть - ключевого источника доходов Кремля - и долгосрочного демографического давления, которое ранее маскировалось высокими военными расходами.

Видео дня

Чтобы преодолеть бюджетный дефицит, правительство РФ решило повысить налоги для населения, в то время как страна продолжает вставать на "военные рельсы". Более того, финансирование социального обеспечения, образования и здравоохранения будет сокращено.

В издании также обратили внимание на то, что торговля России с ключевыми союзниками стала более сдержанной. В это же время растет число банкротств предприятий и наблюдается острая нехватка рабочей силы.

Эксперты считают, что то, как этот кризис повлияет на войну в Украине, зависит от недавних макроэкономических маневров России и от того, будут ли мировые события и дальше приводить к падению цен на нефть.

Снижение прогнозов роста из-за сокращения доходов от нефти

В издании отметили, что текущие перспективы для экономики РФ неблагоприятны. В январе МВФ понизил свои прогнозы роста для России до 0,6% в 2025 году и 0,8% в 2026 году. Это самые низкие годовые темпы роста для страны за исключением пандемических 2020-2022 годов

В издании добавили, что спад экономического роста РФ происходит одновременно с падением доходов от нефти и газа. В 2022 году налоговые поступления от ископаемого топлива составляли около 40% финансирования федерального бюджета страны, что более чем достаточно для оплаты войны. Тем не менее, предварительные оценки за первые три квартала 2025 года показывают, что эта доля снизилась до 25%.

Отчасти это связано с падением цен на нефть, подчеркнули в издании. Цена на нефть марки Urals упала с примерно 90 долларов за баррель в начале 2022 года до 50 долларов за баррель к концу 2025 года.

Кроме того, санкции Запада также играют свою роль, несмотря на попытки РФ найти новых покупателей. Журналисты напомнили, что Китай, Индия и Турция увеличили свои закупки российской нефти после полномасштабного вторжения в Украину, поскольку экспорт в Европу резко сократился.

Тем не менее, по состоянию на 2026 год их совокупный объем торговли блекнет по сравнению с тем, сколько покупали страны, введшие санкции, накануне полномасштабной войны в Украине. В частности, Индия сократила закупки в последние месяцы на фоне угроз введения торговых пошлин со стороны президента США Дональда Трампа, отметили в издании.

"Доходы России от экспорта ископаемого топлива в 2025 году были на 13% ниже довоенного уровня из-за ужесточения санкций, ударов украинских дронов по энергетической инфраструктуре, трудностей с поиском новых рынков для экспорта газа и снижения мировых цен на нефть. Эти давления неуклонно истощают доходы, на которые Москва полагается для финансирования своей войны, но союзники Украины должны пойти дальше, чтобы полностью ограничить военный бюджет Кремля", - рассказал журналистам политический аналитик Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха Айзек Леви.

Аналитик добавил, что борьба с "теневым флотом" России может резко ограничить объемы экспорта нефти, а также доходы страны.

Долгосрочные проблемы РФ все еще не решены

В издании считают, что проблемы российского диктатора Владимира Путина с нефтью могут быть лишь временным сбоем, особенно если цены на нефть начнут восстанавливаться уже в 2026 году. Тем не менее, есть и долгосрочные демографические проблемы, которые сейчас сильно сказываются на экономике РФ.

Журналисты поделились, что население России неуклонно сокращалось с 145,5 млн в 2019 году до 143,5 млн в 2024 году. Причинами являются снижение рождаемости, потери в результате войны и массовая эмиграция.

"У России нет потенциала для быстрого роста. Конечно, военная обстановка является одной из причин, но главная причина - это долгосрочная демографическая ситуация. Она не изменилась", - сказал журналистам сотрудник брюссельского аналитического центра Bruegel Марек Дабровски.

В издании отметили, что из-за этого в России сейчас повсеместно наблюдается нехватка рабочей силы. По словам экспертов, это подтверждается необычно низким уровнем безработицы, составляющим всего 2%.

Кремль пытается укрепить свое финансовое положение с помощью нескольких значительных повышений налогов. В издании напомнили, что в 2025 году в РФ повысили налог на прибыль с 20% до 25% и ввели более высокие ставки подоходного налога. Также в начале 2026 года вступило в силу повышение НДС - с 20% до 22%.

"Центральный банк и министерство финансов проводят безответственную политику, которая началась в 2023 году с целью "охлаждения экономики" для борьбы с инфляцией. Для этого центральный банк поднял ключевую ставку до 21%, правительство отказалось от программы субсидирования ипотеки, а банки начали сокращать кредиты и повышать ставки, большинство из которых были не фиксированными, а плавающими. Почему Кремль поддержал такую политику, для меня остается загадкой", - заявил в разговоре с журналистами экономист и соучредитель аналитического центра "Центр анализа и стратегий в Европе" Владислав Иноземцев.

Россияне все больше обеспокоены состоянием экономики страны

В издании отметили, что, согласно опросу, проведенному в России компанией Gallup, полномасштабное вторжение в Украину изначально усилило оптимизм в отношении экономики страны на фоне военного бума. В ноябре 2022 года многие россияне считали, что условия улучшаются. Однако по состоянию на август 2025 года этот оптимизм ослаб: 39% россиян считают, что экономическая ситуация ухудшается, по сравнению с 29% в 2022 году.

Журналисты добавили, что для Украины многое зависит от того, сможет ли Россия сохранить рост военных расходов. Они напомнили, что за время полномасштабной войны военные расходы РФ удвоились и превысили 7% от ВВП. Это в два раза больше, чем расходы США, составляющие 3,4% ВВП, и больше, чем у любого отдельного члена НАТО.

Тем не менее, в издании обратили внимание на то, что рост военных расходов России замедлился. С 2024 по 2025 год он составил всего 0,1 процентного пункта.

В издании добавили, что у РФ есть несколько вариантов поддержания своего военного бюджета. В частности, страна может прибегнуть к заимствования, так как она имеет относительно низкий уровень задолженности.

Поэтому эксперты приходят к выводу, что РФ должна быть в состоянии продолжать оплачивать войну, по крайней мере в краткосрочной перспективе.

"Путин будет поощрять центральный банк печатать деньги; он будет продолжать повышать налоги, продавать государственную собственность и национализировать бизнес-корпорации. Это позволит ему получить достаточно денег, чтобы вести войну до конца 2026 года и, скорее всего, до конца 2027 года", - заявил Владислав Иноземцев.

В издании подчеркнули, что теперь возникает вопрос, приведет ли растущее экономическое недовольство в России к росту политического недовольства. Более того, в последние несколько недель появились признаки того, что позиция Кремля изменилась, так как россияне впервые за несколько месяцев согласилась на мирные переговоры с Украиной, которые проходят на этой неделе в Абу-Даби под руководством США..

"Для украинских переговорщиков сейчас важен один ключевой фактор: военная экономика России демонстрирует признаки слабости и не может существовать вечно", - резюмировали в издании.

Еврокомиссия обнародовала проект нового пакета санкций против РФ

Напомним, что ранее Европейская комиссия обнародовала проект 20-го пакета санкций ЕС против России. Он будет сосредоточен на энергетическом секторе, финансовых услугах и торговле.

Известно, что Еврокомиссия собирается ввести полный запрет на морские услуги для российской сырой нефти. Ожидается, что этот шаг еще больше уменьшит доходы России от энергоносителей и затруднит поиск покупателей для ее нефти.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала, что в санкционный список внесут еще 43 судна так называемого "теневого флота", в результате чего их общее количество возрастет до 640. ЕС также усложнит Москве приобретение танкеров для "теневого флота" и введет запреты на техническое обслуживание и предоставление других услуг танкерам для сжиженного природного газа и ледоколам.

Вас также могут заинтересовать новости: