Самый высокий в мире недостроенный небоскреб закончат, спустя 18 лет после старта, - СМИ

Здание возвышается в портовом городе Тяньцзинь на севере Китая.

В Китае, похоже, все-таки достроят самый высокий в мире незавершенный небоскреб, который давно превратился в символ чрезмерных амбиций, которые невозможно воплотить. Об этом пишет гонконгское издание South China Morning Post.

"Когда-то названный самым высоким заброшенным небоскребом в мире, Goldin Finance 117 на севере Китая, похоже, находится на финишной прямой марафонского строительства", – говорится в публикации.

Небоскреб начали строить еще в 2009 году, но в 2015 году компания-владелец обанкротилась из-за биржевого обвала, и строительство заморозили. Однако теперь работы на объекте возобновили. В частности, сообщается, что в конце марта рабочие начали устанавливать на крыше небоскреба ромбообразную корону.

Высотка находится в портовом городе Тяньцзинь на северо-востоке страны. Если объект все-таки достроят в соответствии с проектом, он будет иметь высоту 596 метров и станет 5-м или 6-м небоскребом по высоте в мире.

Строительство возобновилось в прошлом году благодаря реструктуризации долгов владельца объекта и поглощению его государственными инвесторами. Сейчас объект позиционируется как важный проект для стабилизации китайского рынка недвижимости и восстановления доверия к нему. Ожидается, что работы закончат в 2027 году.

Государственные китайские СМИ утверждают, что внутренние площади небоскреба якобы уже распределены между будущими арендаторами. Помещения будут арендовать 17 компаний, из которых 7 являются государственными.

Как писал УНИАН, в прошлом году в Китае официально открыли "самый высокий мост в мире". Сооружение, которое должно значительно упростить жизнь жителям одной из китайских провинций, имеет высоту около 625 метров в самой высокой точке.

Также мы рассказывали, что китайская гидроэлектростанция "Три ущелья" создала настолько огромное водохранилище, что масса воды в нем начала влиять на скорость вращения Земли.

