Его строили три года, потратив более 300 миллионов долларов.

В Китае официально открыли "самый высокий мост в мире", что должно значительно упростить жизнь местным жителям в одной из китайских провинций. Об этом пишет The Sun.

Мост Хуацзян протянулся через Большой каньон в провинции Гуйчжоу. Внизу - река Бейпан, а на высоте 625 метров над ней - автомагистраль с двумя полосами движения и дополнительной полосой безопасности в обоих направлениях.

Китайский мост в девять раз выше знаменитого моста Золотые Ворота в Сан-Франциско и вдвое выше Эйфелевой башни в Париже. Он лишь немного не дотягивает до высоты самого высокого небоскреба в Китае - 128-этажной Шанхайской башни, у которой 632 метра.

Строительство нового моста длилось три года и потребовало не только значительных финансовых затрат (более 300 миллионов долларов), но и применения самых современных технологий и материалов. Чтобы не ошибиться, строителям приходилось корректировать свою работу с помощью спутников и беспилотников.

Длина моста по современным меркам не является впечатляющей: всего 2890 метров, из которых на центральный пролет приходится 1420 метров. Мост является частью важной автомагистрали, соединяющей два района провинции Гуйчжоу. Ранее на пересечение каньона водителям приходилось тратить около двух часов, теперь же пересечь его можно всего за две минуты.

