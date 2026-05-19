Новое препятствие для получения €90 миллиардов: в ЕС поставили Украине условие

Европейский Союз свяжет выделение части помощи Украине в размере 90 миллиардов евро с введением непопулярных налоговых изменений, которых ранее требовал Международный валютный фонд. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Речь идет о так называемой макрофинансовой части пакета помощи на 8,4 млрд евро. По словам собеседников агентства, страны ЕС в понедельник согласовали условия программы макрофинансовой помощи.

Для получения этих средств Киев должен принять закон о налогообложении международных посылок стоимостью до 150 евро налогом на добавленную стоимость в размере 20%. По данным источников, Украина может получить первый транш уже в июне, второй – в сентябре, а третий – до конца года после выполнения необходимых реформ.

По словам собеседников Bloomberg, это требование фактически дублирует условие МВФ для выделения еще одного транша помощи в размере 700 млн долларов. Еврокомиссия координирует часть условий финансовой поддержки Украины с требованиями Фонда.

Впрочем, налоговые изменения вызывают значительное недовольство среди украинцев, что ставит под сомнение их принятие парламентом. Народный депутат Ярослав Железняк заявил Bloomberg, что пока не видит достаточного количества голосов для поддержки законопроекта.

В Министерстве финансов Украины агентству сообщили, что правительство продолжает работать над финализацией соглашения с ЕС и его условий перед ратификацией в Верховной Раде.

Как отмечает Bloomberg, украинцы в целом негативно относятся к инициативам, которые увеличивают налоговую нагрузку, даже если дополнительные поступления нужны для финансирования армии. В то же время часть таких реформ является условием на пути к вступлению Украины в ЕС.

Также, по данным источников, МВФ и Евросоюз уже согласились отложить на год другую чувствительную налоговую реформу – расширение круга украинских предпринимателей, которые должны платить НДС.

В конце мая Фонд планирует пересмотр своей программы помощи Украине. По словам одного из собеседников Bloomberg, МВФ все еще может отложить требование о налогообложении международных посылок, что стало бы определенным облегчением для правительства.

23 апреля Совет Евросоюза принял последний ключевой законодательный акт, необходимый для утверждения двухлетнего кредита для Украины общим объемом 90 млрд евро.

Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявлял, что для получения следующих пакетов финансирования в рамках кредитной программы ЕС на 90 млрд евро Украина должна провести налоговую реформу.

