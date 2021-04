Максимально Dragon Capital держал около 10-11% акций "Мотор Сичи".

Скупка акций "Мотор Сич" компанией Dragon Capital началась в 2014 году – после того, как The Bank of New York Mellon (США) свернул свою GDR программу по акциям "Мотор Сичи" (по состоянию на март 2014 держал 234 тыс. акций, то есть более 11%), именно компании группы Dragon Capital скупали эти акции во втором полугодии 2014 и в середине 2016 (как раз в период продажи Богуслаевым надлежащего непосредственно ему пакета).

Об этом со ссылкой на Агентство по развитию инфраструктуры фондового рынка Украины (SMIDA) сообщает РБК-Украина.

"Максимально Dragon Capital держал около 10-11% акций "Мотор Сичи". 7 июня 2017 кипрская DRGN Limited продала белизскому оффшору Twinstar Holdings S.A. 6,23% акций на сумму 340 млн грн по цене 2625 грн за штуку. В результате прибыль компании составила более 50 млн грн. Всего же за 2014-2016 годы компании из группы Dragon Capital купили не менее 300 тыс. акций (14% от общего числа) на сумму не менее 659 млн грн.", – отмечается в расследовании.

Напомним, сегодня 60,5% акций "Мотор Сич" учитываются именно на счетах, открытых в депозитарном учреждении компании СП ООО "Драгон Капитал".

При этом авторы отмечают, что на счету у СП ООО "Драгон Капитал" есть акции, принадлежащие в том числе Skyrizon Aircraft Holdings Limited, которая попала под санкции, а также Business House Helena, AG, Enfields Trade & Capital Corp., Waldo Trade Ltd., Granum Corporation, которые подконтрольны также включенной в санкционной список Beijing Skyrizon. При этом счета по крайней мере трех из них – Granum Corporation, Business House Helena и Enfields Trade & Capital Corp. последовательно отличаются на один номер (69, 70, 71), что свидетельствует о том, что они открывались в одно время, по всей видимости, с целью размещения акций предприятия.

Кроме того, президент "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев, который отрицал факт продажи предприятия, в 2016 году задекларировал инвестиционный доход в размере 1,66 млрд. грн. Одновременно с этим количество ценных бумаг АО"Мотор Сичи"в его декларации уменьшилось с 328 587 акций до 21 598.

Директор Института энергетических исследований Дмитрий Марунич отмечает, что сегодня на государственном уровне не обсуждается роль двух ключевых фигур, "благодаря" которым Украина оказалась на такой политической растяжке

"Вячеслав Богуслаев и Томаш Фиала располагают полным массивом данных относительно всех деталей сделок – происхождение денег, логистика дробления и передачи пакетов акций, конечные данные своих контрагентов и их связи с государственными компаниями КНР и России, могли бы помочь Украине защитить свои интересы в арбитраже, где цена вопроса почти 100 млрд грн. Это при том, что продажа акций происходила через офшоры, и налоги в Украине по этим операциям заплачены не были. Однако ни СНБО, ни другие официальные органы и лица государства в публичной плоскости не поднимают вопрос необходимости установления виновных и причастных к продаже стратегического предприятия, которое теперь государство вынуждено национализировать, неся ощутимые издержки", – считает экономист.

Напомним, в феврале Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку открыла дело в отношении депозитарного учреждения ООО "Драгон Капитал", на счетах которого в ценных бумагах размещены акции "Мотор Сичи" – Комиссией открыто дело за нарушение требований "Положения о проведении депозитарной деятельности".

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Иван Бойко