Ранее Путин заявил, что основная проблема в российско-китайской торговле - это взаимные платежи.

Китайский экспорт в Россию в ноябре обвалился, отметив тем самым первое падение за четыре месяца. Об этом со ссылкой на данные китайской таможни сообщает Reuters.

По сравнению с 2023-м, поставки в РФ в ноябре снизились на 10,5%. Импорт из России за тот же период продемонстрировал падение в юанях на 7,4%, тогда как в октябре падение составило 4,3%.

В китайском таможенном ведомстве не предоставили разбивку по товарам, проданных в РФ или купленных в России. Отметим, что в октябре китайский экспорт в РФ вырос на 24%, тогда как в сентябре рост составил почти 16%.

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Российско-китайские платежи

В начале декабря президент России Владимир Путин заявил, что основной проблемой для российско-китайской торговли являются взаимные платежные расчеты. По его словам, сейчас центральные банки обеих стран работают над решением проблемы.

Впрочем, неизвестно, действительно ли Пекин будет пытаться решить этот вопрос, ведь торговля с РФ может обернуться для Китая новыми экономическими ограничениями со стороны Запада.

Напомним, в ноябре стало известно, что Bank of China - четвертый по размеру активов банк КНР - начал блокирование переводов в юанях из стран, которые РФ использует для закупки товаров и оборудования.

Как тогда сообщалось, компании из Объединенных Арабских Эмиратов не удалось перевести юани из казахстанского банка "ЦентрКредит" в китайское финучреждение Chouzhou Commercial.

А еще раньше, в августе, россияне пожаловались, что платежи на миллиарды юаней "зависли", поскольку банки КНР начали прекращать операции с РФ.

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