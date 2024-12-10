Без дешевых китайских технологий индустрия украинских беспилотников может сильно пострадать.

Китай объявил о значительном сокращении поставок беспилотников и их компонентов, что может повлиять на ход войны в Украине, где дроны играют ключевую роль в борьбе против российской агрессии, пишет Bloomberg.

Эскалация конфликта между Китаем и США теперь затронула и сферу технологий, которые критически важны для обороны Украины.

Китайские производители уже начали ограничивать продажи ключевых компонентов, таких как двигатели, батареи и контроллеры полета, в США и Европу. Это предварительные шаги к новым экспортным правилам, которые могут быть введены в ближайшее время. Новые ограничения, по словам источников, могут включать требование получения лицензий или уведомления правительства о запланированных поставках.

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Украина, которая в значительной степени полагается на доступ к дешевым китайским компонентам, может испытать значительные трудности из-за этих ограничений. Производство дронов, которое стало стратегически важным в условиях войны, оказывается под угрозой.

Международный контекст решения Китая

Ситуация осложняется обострением торгового конфликта между Китаем и США. В ответ на ограничения, наложенные Вашингтоном на экспорт микросхем в Китай, Пекин запретил продажу товаров двойного назначения американским компаниям. Многие западные страны, включая США и европейские государства, уже ищут альтернативы китайским поставкам, но зависимость от китайских производителей остается значительной.

По словам Лоренца Майера, директора компании Auterion, которая поставляет программное обеспечение для беспилотников в Украину, ограничения могут стать серьезным препятствием для текущих проектов. "Я слышу такую историю каждые два-три дня", - отметил он.

Роль дронов в войне в Украине

Украинские производители активно используют китайские компоненты для создания доступного и эффективного оружия. Беспилотники стали основным инструментом для выполнения разведывательных и боевых задач. В июле 2023 года Китай уже объявил запрет на экспорт беспилотников для военного использования, заявляя, что не поддерживает ни одну сторону конфликта.

Вашингтон активно отслеживает ситуацию. Госдепартамент и Министерство торговли США работают над поиском альтернативных поставщиков, в частности двигателей, батарей и магнитов. Пентагон также внес в черный список несколько китайских компаний, которые, по его мнению, связаны с армией КНР. Однако эти ограничения пока не устраняют общую зависимость от китайских технологий.

По словам Тома Веста, исполняющего обязанности главы Управления по координации санкций Госдепартамента США, китайский экспорт компонентов для дронов помогает России наносить удары по гражданской инфраструктуре Украины. Он заявил:

"КНР опережает любую страну мира в этом экспорте, способствуя безосновательному разрушению Россией гражданской инфраструктуры Украины".

Украина и ее партнеры сейчас ищут новые источники поставок беспилотных технологий, в частности в странах, таких как Южная Корея, Япония и Тайвань. Китай остается ведущим производителем дешевых компонентов, но глобальные усилия по уменьшению зависимости от КНР продолжаются.

По мнению Кигана Макбрайда из Оксфордского Интернет-института, эти ограничения являются тщательно взвешенным решением Пекина:

"Насколько они будут строго придерживаться этих правил, покажет их серьезность".

Украина, в то же время, столкнется с необходимостью быстрого приспособления к новым условиям, ведь технологии беспилотников остаются важным элементом ее военной стратегии.

Дроны на войне - последние новости

Недавно стало известно, что украинские специалисты разрабатывают высокоточные боеприпасы для БПЛА. По мнению военных обозревателей, они позволят резко повысить эффективность использования дронов на поле боя.

А еще ранее сообщалось, что в Украине создали дешевые дроны-"антишахеды". Важнейшая функция этих БПЛА - автозахват цели.

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