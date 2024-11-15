Компания из ОАЭ не смогла перевести юани из казахстанского банка "ЦентрКредит" в китайский Chouzhou Commercial.

Bank of China, который является четвертым по размеру активов банком Китая, начал блокировать переводы в юанях из стран, которые Москва использует для закупки различных товаров и оборудования. Об этом со ссылкой на представителей бизнеса, юристов и консультантов сообщает The Moscow Times.

Недавно компании из ОАЭ не удалось перевести юани из казахстанского банка "ЦентрКредит" в китайский Chouzhou Commercial. Транзакцию заблокировал Bank of China, который выступает банком-корреспондентом для казахстанской кредитной организации.

Теперь в Chouzhou просят присылать им казахстанские платежи только из тех банков, с которыми они имеют прямые корреспондентские отношения. Стоит отметить, что похожие трудности возникали и при переводе в Китай средств из грузинских и армянских банков. Эксперты отмечают, что Bank of China имеет очень строгие требования по правилам безопасности.

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"Только какое-то подозрение на опасность - они сразу не хотят проводить платеж", - говорит секретарь генсовета бизнес-организации РАСПП Максим Спасский.

Особой проблемой для россиян являются денежные переводы за электронику или другое сложное оборудование, тогда как, например, платежи за одежду проходят на небольшие региональные банки без проблем.

Банки Китая не хотят иметь дела с Россией

В августе УНИАН писал, что российские компании сталкиваются с растущими задержками и затратами на платежи с торговыми партнерами в Китае. Как сообщалось, транзакции на миллиарды юаней оставались в "подвешенном" состоянии. Причиной этого эксперты называли опасения китайцами вторичных санкций со стороны американского Министерства финансов.

По некоторым данным, ранее банки начали возвращать около 80% российских переводов в юанях. При этом клиенты не только несут потери на курсе и конвертации, но еще и все равно платят комиссию.

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