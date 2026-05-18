Кого не заменит искусственный интеллект: эксперт назвал профессии, которые останутся в дефиците

Искусственный интеллект уже сейчас позволяет бизнесу работать эффективнее и с меньшим количеством сотрудников.

Искусственный интеллект уже меняет рынок труда и снижает потребность в части персонала, однако полностью заменить людей он не сможет. Наиболее устойчивыми к автоматизации останутся профессии, связанные с физическим трудом и прямым взаимодействием с людьми.

Founder & CEO IT-Enterprise Олег Щербатенко в кулуарах DOU Day сообщил в комментарии УНИАН, что искусственный интеллект и цифровизация уже сейчас позволяют бизнесу работать эффективнее и с меньшим количеством сотрудников, особенно в отраслях, где значительную часть процессов можно автоматизировать.

В качестве примера он привел аграрный сектор. В компании "Нибулон" внедрение цифровых решений, в частности "цифрового элеватора", позволило существенно сократить потребность в персонале.

"Мы сократили количество людей на элеваторе со 100 до 20 человек. То есть мы в пять раз сократили количество, которое требуется. Но раньше и так не хватало людей", – сказал Щербатенко.

Он также рассказал об опыте автоматизации в фонде "Вернись живым", где искусственный интеллект помогает обрабатывать документы и оптимизировать работу команды.

Щербатенко отметил, что цифровизация и искусственный интеллект снижают потребность в людях для обработки информации. Подобные решения позволяют компаниям расти без пропорционального увеличения штата, поскольку часть функций берет на себя цифровизация.

В то же время он рассказал о трансформации профессий. Роль работников меняется и заключается уже не в выполнении рутинных задач, а в управлении процессами и взаимодействии с искусственным интеллектом.

Среди примеров новых или трансформирующихся специальностей он назвал Data Scientist и специалистов, занимающихся обработкой коммуникации между человеком и искусственным интеллектом. Он также отметил, что будет расти спрос на специальности, где искусственный интеллект не вытесняет человека, а трансформирует его роль из исполнителя в того, кто управляет процессами.

Кроме того, Щербатенко отметил, что по-прежнему будет существовать потребность в людях, которые напрямую работают с людьми: уход за людьми, сантехники, электрики и другие рабочие профессии. Эксперт также добавил, что игнорирование технологий искусственного интеллекта и цифровизации становится риском для работников и компаний.

"Можно не пользоваться, но вы проиграете. Это ваш выбор", – подчеркнул Щербатенко.

Работа и искусственный интеллект – последние новости

14 мая стало известно, что компания Cisco сократит около 4 тысяч рабочих мест на фоне реструктуризации, направленной на перенос инвестиций в искусственный интеллект. Под сокращение попали около 5% персонала.

Ранее директор Центра бизнес-образования и повышения квалификации Института психологии и предпринимательства Мария Фурман сообщила, что искусственный интеллект изменил рынок труда, но не заменил человека полностью. По ее словам, наиболее востребованными останутся профессии, связанные с работой с людьми, образованием, управлением и креативностью, а также навыки критического мышления и эмоционального интеллекта.

