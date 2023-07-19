Favbet Foundation передал ВСУ на восточное направление внедорожник Nissan Navara

Машину получили военные, которые держат оборону на восточном направлении.

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал одному из подразделений Вооруженных сил Украины внедорожник Nissan Navara.

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на сообщение фонда. Авто получили военные, которые держат оборону на восточном направлении.

Напомним, всего при содействии Favbet Foundation ВСУ получили уже более 135 автомобилей. Также еще 53 внедорожника недавно приобрела компания Favbet для ударных рот "Армии Дронов". Всего усилиями владельца Favbet Андрея Матюхи для нужд Вооруженных сил передано более 180 авто.

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В целом с начала полномасштабного вторжения суммарная помощь ВСУ и другим Силам обороны составила более 135 млн грн.

Favbet Foundation - благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в области образования, здоровья и спортивного развития.