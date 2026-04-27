Назад в СССР: помощник Путина заявил, что плановая экономика возвращается в Россию

В плановой экономике все решения, касающиеся производства и потребления товаров и услуг, принимает центральное правительство.

Плановая экономика, с которой более 60 лет жил Советский Союз, возвращается в современную Россию, считает помощник президента РФ по экономическим вопросам, бывший министр экономического развития Максим Орешкин, пишет The Moscow Times.

По его словам, о возрождении принципов госплана свидетельствует автоматизация управленческих процессов и тотальная цифровизация экономических отношений.

"Происходит возвращение и реинкарнация плановой экономики в ее лучшем виде. Автоматизация управленческих процессов. Кто не перешел на цифровые технологии, тот отстал от современной реальности на десятки лет. Все данные – в цифровом формате. Сейчас автоматизируются институты, транзакции, то есть взаимоотношения человека не с природой, а взаимодействие человека с человеком", – сказал Орешкин.

В качестве примера он привел цифровые сервисы такси, которые, по его словам, перешли на "плановые" цены.

"В такси больше нет рынка. Есть люди, которым нужно поехать, а все, что связано с транзакцией, можно автоматизировать. Вы больше не можете выбирать, кто вас повезет, не можете выбирать цену. Система плановой экономики говорит, что вы поедете за 428 рублей, значит, вы поедете за 428 рублей. Это плановая цена, которая является автоматически определенной ценой для этой поездки", – добавил чиновник.

Справка УНИАН. Командная, или плановая экономика – это экономическая система, в которой основные решения по хозяйству принимает государство или специальные органы планирования.

В такой системе центральное правительство определяет, какие товары и услуги производить, а также как их потреблять. В более жестких формах государство контролирует значительную часть отраслей промышленности и полностью управляет распределением ресурсов и процессами производства. Плановые органы устанавливают, что именно должно быть изготовлено, и направляют предприятия низших уровней на выполнение этих задач.

К известным примерам командных экономик в прошлом относятся экономика СССР, а также экономическая система Китая до 1978 года. Эти примеры наглядно демонстрируют, что плановая экономика ведет к хроническому дефициту товаров, неэффективному распределению ресурсов из-за отсутствия рыночных цен, низкой мотивации к инновациям и высокой бюрократизации. Производство при плановой экономике часто не соответствует реальным потребностям потребителей, а отсутствие конкуренции снижает качество продукции.

Российская экономика – последние новости

В России фактически подтвердили, что экономика демонстрирует тенденцию к спаду и находится на грани рецессии. Ожидается, что рост валового внутреннего продукта страны в 2026 году составит лишь около 1%.

Эксперты связывают экономические проблемы России с несколькими основными факторами.

С начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года Российская Федерация понесла потери в десятки миллиардов долларов из-за экономических санкций, введенных международным сообществом.

По словам специалистов, вторжение в Украину повлияло также на российский рынок труда и гражданское общество. Согласно отчету Фонда Карнеги, в РФ наблюдается дефицит рабочей силы, а промышленные предприятия загружены лишь на уровне около 81%.

Власти РФ отчаянно пытаются исправить ситуацию. Ранее Центральный банк России дополнительно снизил ключевую процентную ставку, пытаясь стимулировать экономику страны. Этому предшествовало выступление Владимира Путина, в котором он раскритиковал чиновников за неудовлетворительные экономические показатели.

