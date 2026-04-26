На пятом году войны санкции 'догнали' путинскую экономику и обострили вызовы, - Forbes

В России растет общественное недовольство.

В России признали, что их экономика переживает спад, находится на грани рецессии, а валовой внутренний продукт России вырастет в 2026 году только на 1%. Все это, пишет Forbes, свидетельствует о том, что международные санкции оказали влияние на Российскую Федерацию.

С начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года Российская Федерация потеряла десятки миллиардов долларов из-за экономических санкций, введенных международным сообществом. Издание привело мнение генерального директора организации Renew Democracy Initiative Уриэля Эпштейна о том, что санкции не разрушили российскую экономику, но "ускорили долгосрочный технологический и финансовый спад, усугубленный утечкой мозгов". Кроме того, из-за санкций Россия остается "отрезанной от многих сетей, которые обеспечивают современный экономический рост".

Помимо экономических проблем, вторжение в Украину затронуло российскую рабочую силу и гражданское общество. Согласно отчету Фонда Карнеги, Российская Федерация испытывает нехватку рабочей силы, при этом промышленные предприятия работают лишь на 81%. В публикации Фонда Карнеги также отмечается, что 73% предприятий в России сообщили о нехватке рабочей силы. Кроме того, в февральском отчете Reuters говорилось, что российские власти оценивают потребность страны в 2,3 миллионах работников для решения этой проблемы.

Потери оккупационной армии усугубили недостаток рабочей силы. Согласно отчету, опубликованному британским изданием Defence Journal в феврале, Россия понесла около 1,3 миллиона потерь во время войны с Украиной.

Кроме того, по оценкам, с 2022 года за границу выехало около миллиона россиян. Это еще больше усугубило ситуацию на российском рынке труда.

"Другими словами, потери, понесенные РФ во время войны, а также отъезд примерно миллиона российских граждан, составляют около 2,3 миллиона человек. Именно этого количества им не хватает для заполнения существующего дефицита на российском рынке труда", - говорится в статье.

Политические вызовы для России

Война все же повлияла на политическую ситуацию в РФ. Во время войны российское правительство подавляло членов российской оппозиции, а также граждан, протестовавших против войны.

"Сейчас многим россиянам, желающим порвать с режимом, некуда деваться, и Путин сохраняет над ними контроль, представляя войну как конфликт между Москвой и Западом. Мы можем показать тем россиянам, которые хотят порвать с Путиным, что для них найдется место в свободном мире, если они возьмут на себя определенные условия, а именно подпишут декларацию, подтверждающую нелегитимность режима Путина, преступность войны и принадлежность Крыма к Украине", – сказал автору статьи российский диссидент, шахматист Гарри Каспаров.

Настроения в России

Однако, по данным Левада-центра, подавляющее большинство российских граждан продолжают поддерживать войну с Украиной. 72% респондентов заявили, что по-прежнему поддерживают действия оккупационной армии. 57% участников сочли удары по энергетической инфраструктуре Украины оправданными.

По мнению Каспарова, прежде чем обсуждать какие-либо конкретные институциональные изменения, российская нация должна избавиться от своих имперских амбиций. "Единственный способ добиться этого – победа Украины. Если Россия проиграет на Украине – стране, которую она считает краеугольным камнем своей бывшей империи, – это будет лучшим шансом на свободу для обеих стран", - сказал он.

Автор добавил, что нельзя предсказать итог войны, но продолжающаяся война "создала значительные экономические, гражданские и политические проблемы для Российской Федерации, и они будут усугубляться по мере продолжения войны". Для их решения потребуется время, но последствия будут ощущаться на протяжении многих поколений.

Рост протестных настроений в России

Напомним, что Путин сталкивается с растущим недовольством во всех слоях российского общества на фоне затянувшейся войны против Украины, проблем в экономике и нарастающего возмущения из-за ограничений доступа к интернету. По данным социологов, падение рейтинга одобрения Путина достигло 65,6% – это самый низкий показатель с момента начала войны.

По оценкам экспертов, кремлевские политтехнологи попробуют дать выйти напряжению через отдельных представителей власти, на которых направят общественное недовольство. Россиян попробуют отвлечь от реальной причины падения уровня жизни и виновника этого - диктатора Путина.

Вас также могут заинтересовать новости: