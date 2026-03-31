Война в Иране усиливает Путина: в Forbes рассказали, когда экономика РФ 'отойдет' от санкций

Затягивание конфликта в Иране приведет к чрезмерному усилению позиций Кремля.

Стремительный рост цен на нефть, спровоцированный войной в Иране, и отмена американских санкций на ее продажу Россией существенно укрепляют финансовые возможности и желание Кремля продолжать войну против Украины.

Более того, как отмечает автор Forbes Кевин Голден Платт, изменение курса США в отношении российской нефти также может увеличить поставки Путиным дронов своему союзнику Ирану, усложняя жизнь самим американцам.

Российский журналист Михаил Зигарь, который активно критиковал Кремль в последние годы и уехал из России, утверждает, что Путин накануне 28 февраля был готов к реальным мирным переговорам. Начало войны Израиля и Америки против Ирана изменило всё. Зигарь называет это "странным стечением обстоятельств".

Бывший британский офицер, а ныне – издатель влиятельного журнала Ukraine Alert Питер Дикинсон отмечает, что если иранская война продлится до лета и дольше, она может изменить экономические перспективы Путина.

"Если мирное соглашение будет заключено в течение следующего месяца или около того, выгоды России будут ограниченными. С точки зрения Москвы, чем дольше будут продолжаться нынешние перебои на мировых энергетических рынках, тем лучше", – говорит Дикинсон.

Еще в начале этого года Москва была вынуждена продавать нефть по чрезвычайно низким ценам и вообще пыталась найти покупателей. Тогда же российская экономика начала демонстрировать признаки серьезных проблем. На прошлой неделе Путин приказал российским олигархам "пожертвовать" деньги, что подчеркивает экономические трудности, с которыми сталкивается Кремль.

"Но если война в Иране превратится в затяжной конфликт, это может решить многие экономические проблемы России и обеспечить финансирование вторжения в Украину. Путин сделал эту войну экзистенциальным вопросом для себя и своего режима – если вторжение завершится без явной победы, это резко ослабит его контроль над властью и подорвет его легитимность. Поэтому он должен либо сражаться бесконечно долго, либо добиться убедительной победы", – подчеркивает Дикинсон.

Для Украины есть и хорошие новости. Европейские государства, поддерживающие Киев, останутся едиными в своем противостоянии любой отмене санкций против Москвы, считает Дикинсон. Вероятно, союзники продолжат борьбу против теневого флота России, который тайно перевозит нефть на экспортные рынки.

Несколько дней назад премьер-министр Великобритании Кир Стармер распорядился еще настойчивее преследовать теневой флот Путина. Кремль сейчас пытается запугать европейские государства, однако пока Европа старается выступать единым фронтом.

"По европейским меркам это очень смелое поведение, и оно свидетельствует о том, что в европейских столицах сейчас существует значительная уверенность в том, что Путин не прибегнет к военным действиям для защиты своего теневого флота. Неспособность России действовать решительно в отношении первых перехватов судов теневого флота, несомненно, воодушевила европейских лидеров", – отмечает Дикинсон.

Доходы Владимира Путина от продажи нефти с началом иранской войны президента США Дональда Трампа выросли вдвое. Сейчас российская марка Urals продается с премией в 4 доллара к мировым ценам на нефть.

Не забывают в Кремле выжимать ресурсы и из собственных граждан. Недавно глава российского Минфина предупредил местных предпринимателей, что им стоит экономить деньги. Его заявление восприняли как подготовку почвы для очередного повышения налогов.