Свой вклад вносит и рост торговли с Китаем.

Военно-промышленное сотрудничество с Россией обеспечило Северной Корее самые высокие темпы экономического роста с 2016 года. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на оценки центрального банка Южной Кореи.

Согласно этим оценкам, в 2024 году экономика КНДР выросла на 3,7%, продолжив тенденцию 2023 года, когда темпы роста составили 3,1%. В последний раз перед этим северокорейская экономика существенно росла в 2016 году - на 3,9%. Сейчас реальный ВВП Северной Кореи оценивается примерно в 26,7 миллиарда долларов.

Справка УНИАН. Для понимания, ВВП Украины при не намного большем количестве населения в прошлом году составил около 205 млрд долларов.

Анализ южнокорейского центробанка показал, что тяжелая и химическая промышленность КНДР в прошлом году выросли на 10,7%, став наравне со строительством основными драйверами экономического роста в стране. Хотя в отчете не указано, насколько этот рост связан с производством оружия, документ фиксирует значительное увеличение производства первичных металлов - железа, стали, меди, никеля и алюминия.

Хорошо известно, что партнерство с Россией помогло обеспечить северокорейскую экономику топливом и продовольствием, что, возможно, стабилизировало внутренние цены.

Однако не только сотрудничество с РФ подпитывает экономику КНДР. Таможенная статистика Китая свидетельствует, что поставки товаров из Северной Кореи в течение 2024 года выросли "двузначными темпами".

Впрочем, как отмечает Bloomberg, даже учитывая неплохие темпы экономического роста в последние два года, Северная Корея остается фантастически бедной страной. Имея вдвое меньшее количество населения, чем в Южной Корее, ВВП Севера составляет примерно 1,7% от размера экономики Юга. А уровень заработков рядового жителя КНДР составляет лишь 3,4% от уровня заработков южного корейца.

Россия и КНДР: последние новости

Как писал УНИАН, если сначала Россия и Северная Корея отрицали участие северокорейской армии в захватнической войне против Украины, то теперь наоборот хвастаются этим. Например, не так давно российский диктатор Владимир Путин назвал "героическим" участие северокорейских солдат в войне против Украины.

Вскоре после этого корейский диктатор Ким Чен Ын провел ряд торжественных мероприятий, во время которых наградил уцелевших солдат, которым посчастливилось вернуться с фронта.

