Известно, что Северная Корея поставила России около 28 тысяч контейнеров с оружием и артиллерийскими снарядами.

Северная Корея продолжает поставлять РФ артиллерийские снаряды для того, чтобы поддерживать ее войну против Украины. Общее количество такой помощи превышает 12 миллионов 152-миллиметровых снарядов. Об этом сообщила военная разведка Южной Кореи, передает Yonhap.

По докладу Агентства оборонной разведки страны, по состоянию на сегодня КНДР, вероятно, поставила около 28 тысяч контейнеров с оружием и артиллерийскими снарядами.

"Если рассчитать по 152-мм одиночным снарядам, (количество поставленных снарядов) вероятно превысило 12 миллионов", - отметили в разведке.

Видео дня

В Yonhap напомнили, что с октября прошлого года Северная Корея передала России обычное оружие и около 13 тысяч военных для поддержки войны РФ.

"Северная Корея, вероятно, направит дополнительные войска в Россию в июле или августе, сообщило в конце июня разведывательное агентство Сеула. Российские СМИ сообщили, что Северная Корея направит 5000 военных строителей и 1000 саперов в Курск для поддержки усилий по восстановлению", - добавили в материале.

КНДР и Россия - последние новости

Ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын во время встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым сделал важное заявление об участии в войне в Украине. Он заверил, что его страна готова "безоговорочно поддержать" все действия Москвы в агрессии против нашего государства.

"Ким Чен Ын подтвердил готовность КНДР (Корейской Народно-Демократической Республики) безоговорочно поддерживать и поощрять все меры, принимаемые российским руководством для устранения коренных причин украинского кризиса", - отметило государственное информационное агентство Северной Кореи.

В то же время издание Forbes писало, что помощь КНДР демонстрирует критическую слабость России в войне. В статье говорится о том, что для России преимущества этого партнерства очевидны, ведь ей крайне необходимо больше войск.

"Учитывая потери, Путин не может рисковать еще одной политически непопулярной мобилизационной кампанией. Использование нерусских бойцов дает Путину время для восстановления своей армии... Хотя Путин набирал людей из Сомали, Сьерра-Леоне, Кубы и Непала, партнерство с Северной Кореей давало больше преимуществ и гораздо больший поток развертывания войск", - объяснила профессор Эссекского университета Наташа Линдштедт.

Вас также могут заинтересовать новости: