Путин заявил, что участие солдат КНДР в войне против Украины является "героическим".

Российский диктатор Владимир Путин назвал "героическим" участие северокорейских солдат в войне против Украины. Об этом говорится в письме, который лидер Кремля написал главе КНДР Ким Чен Ыну, пишет The Guardian.

Отмечается, что письмо посвящено годовщине освобождения Кореи от японского правления. Путин, в частности, упомянул, что советские и северокорейские войска тогда сражались вместе.

"Узы боевой дружбы, доброй воли и взаимопомощи, упроченные в дни войны много лет назад, остаются прочными и надежными даже сегодня. Это было полностью доказано героическим участием солдат КНДР в освобождении территории Курской области от украинских оккупантов", - заявил Путин в письме.

Видео дня

В издании добавили, что письмо Путина было доставлено председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным, который встретился с Ким Чен Ыном во время официального визита в Пхеньян 14 августа. Он поблагодарил главу КНДР за отправку солдат для участия в войне против Украины.

Володин сказал Ким Чен Ыну, что "Россия никогда не забудет северокорейских солдат". Также росСМИ писали, что Путин провел телефонный разговор с Кимом 12 августа и проинформировал его о запланированной встрече с президентом США Дональдом Трампом на Аляске.

Северокорейские войска на войне против Украины - важные новости

Ранее начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов рассказал, что в ближайшее время Северная Корея планирует перебросить в Россию около 6000 военных. По его словам, также КНДР может завести в РФ военную технику.

Буданов отметил, что Россия щедро финансирует участие северокорейских войск в войне против Украины. Он подчеркнул, что Кремль платит за все военное оборудование и войска.

Вас также могут заинтересовать новости: