Что будет с ценами на частные дома в Киевской области: эксперты дали прогноз на весну

Рынок загородной недвижимости в Киевской области готовится к сезонному оживлению.

В Украине с приходом тепла может вырасти стоимость аренды частных домов в Киевской области. В то же время цена на покупку такого типа жилья может даже уменьшиться, говорится в статье УНИАН.

"Традиционно спрос на загородную недвижимость появляется весной. Потому что, приобретя дом, есть больше возможностей усовершенствовать его, построить что-то или достроить", - сказал экс-президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Юрий Пита.

При этом, по его словам, цены на рынке покупки частных домов не будут сильно меняться. Спрос может сместиться в сторону земельных участков или старых домов под реконструкцию, однако в целом рынок будет оставаться стабильным. Однако эксперт не исключает и другого сценария.

Видео дня

"Не исключаю, что на частные дома цены могут и уменьшиться", - отметил Пита.

В то же время другая динамика будет наблюдаться на рынке краткосрочной аренды частного жилья на 3-5 месяцев.

"Цена может подняться не более чем на 10%, если брать именно сезонные колебания. Это, как правило, конец апреля - начало мая", - отметил Пита.

По мнению эксперта по недвижимости Ирины Луханиной, весной активность на загородном рынке недвижимости действительно возрастет, но без резкого скачка.

"Весной ожидается оживление просмотров и сделок, особенно в низком и среднем сегменте. Вероятные сценарии: активизация сделок в ликвидных направлениях, дальнейшая коррекция в завышенных и крупных домах, более жесткие переговоры, стабильность в хорошо оснащенных объектах. Рынок не будет массово расти. Он уже становится более рациональным", - отметила Луханина.

Жилье в Украине - главные новости

В январе 2026 года медианная цена аренды дома в Киевской области составляла 86,3 тыс. грн, а покупки - 5,1 млн грн, что равно 118 тысячам долларов, согласно актуальному курсу НБУ.

Ранее сообщалось, что средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Киеве составляет 22 500 гривень в месяц, что на 2% больше по сравнению с декабрем 2025 года. Эксперты отмечали, что "автономное" жилье может стоить значительно дороже среднерыночных показателей.

Вас также могут заинтересовать новости: