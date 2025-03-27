Некоторые покупатели быстро понимают, что заключили не такую уж и выгодную сделку.

В последние годы вы могли часто видеть сообщения, что в Италии провинциальные городки раздают старые дома за 1 евро с условием, что покупатель отремонтирует дом и будет в нем жить. Хотя предложение может казаться выгодным, стоит понимать, что на самом деле получает покупатель за 1 евро. Ведь переклейкой обоев там дело никогда не ограничивается.

Как пишет Daily Mail, программу раздачи заброшенных домов за 1 евро инициировало правительство Италии в 2017 году, чтобы способствовать развитию местной экономики и привлечению новых жителей в провинциальные городки и села, которые приходят в упадок из-за переезда молодежи в крупные города. В рамках программы почти любой может стать владельцем дома в одном из многих живописных поселков по всей Италии.

Предложение привлекает как некоторых итальянцев, так и граждан других европейских стран и США - в первую очередь тех, кому надоели шумные мегаполисы и кому хочется более медленного и простого образа жизни. Однако на самом деле предложение купить дом за 1 евро содержит в себе дополнительные условия, которые потянет далеко не каждый.

Видео дня

Вместе с домом покупатель получает обязательство отремонтировать его. И часто - не как попало, а в соответствии с определенным архитектурным стилем, согласованным с мэрией. Как правило, время на ремонт жестко ограничено - три года. А по истечению срока, если не успели - штраф, или даже расторжение договора и конфискация дома.

Часто дома находятся в настолько ужасном состоянии, что им нужен не только косметический ремонт, но и настоящие спасательно-восстановительные работы, без которых сооружение может совсем рухнуть. Ведь речь идет о заброшенных домах, которые стояли пустыми годами или даже десятилетиями. И часто это дома, построенные в позднем Средневековье или в эпоху Возрождения.

Интернет-портал "Case 1 Euro" ("Дома за 1 евро") дает довольно неплохое понимание того, что вы получаете по подобной сделке. На сайте представлено несколько домов в городке Муссомели, которые можно приобрести в рамках правительственной программы.

Как видно на снимках, в лучшем случае речь идет о постройках, требующих масштабного косметического ремонта и снаружи, и внутри. Расходы на ремонт стартуют от 20 тысяч евро и могут достигать нескольких сотен тысяч евро.

При этом стоит помнить, что все эти дома находятся в глухой провинции и почти всегда на значительном расстоянии от пляжей или других популярных у туристов объектов. Поэтому заработать на коммерческой эксплуатации дома или на его дальнейшей перепродаже будет крайне трудно. Иногда перепродажа в течение нескольких лет прямо запрещена условиями сделки. Поэтому такая покупка подходит в первую очередь тем, кто покупает дом именно для собственного проживания, а не для заработка, и при этом готов выложить немалые деньги за его ремонт.

Туристические прелести Италии

Как писал УНИАН, в Италии город Бари, в прошлом известный как "оплот" мафии, теперь стал популярным туристическим центром. Здесь есть немало исторических памятников, включая укрепления завоевателей-норманнов.

Также мы рассказывали о романтическом месте в Италии, которое лучше Венеции. Эксперт по туризму отметил, что пришло время отказаться от "банальных городов любви" и отправиться в другое интересное место.

Вас также могут заинтересовать новости: