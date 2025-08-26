Рабочая неделя 4 дня - благо или 'смерть' экономики: опыт одной из самых богатых стран ЕС

Нидерланды - яркий пример для изучения преимуществ и недостатков сокращения трудодней на рабочем месте.

В мире и в частности Украине все чаще звучат разговоры о перспективах и последствиях введения четырехдневной рабочей недели. Газета Financial Times проанализировала опыт Нидерландов - пятой по величине экономики Европейского Союза, - которая является пионером во внедрении именно такой рабочей модели.

В стране каналов традиционно существовала модель, по которой кормильцем семьи был мужчина. С 1980-х годов женщины начали выходить на работу на неполный рабочий день, что привело к появлению модели, которую многие назвали "полтора кормильца".

Система налогообложения и социальных выплат стимулировала такой порядок. Со временем, когда подобные модели работы стали нормой, неполная занятость стала популярной и среди мужчин, особенно тех, кто имеет маленьких детей.

Сейчас Нидерланды имеют самый высокий уровень частичной занятости в Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), куда входят 38 богатых стран по всему миру.

Средняя продолжительность рабочей недели для людей в возрасте от 20 до 64 лет на основной работе составляет всего 32,1 часа, что является самым низким показателем в ЕС, согласно данным Евростата.

Также все чаще полную рабочую неделю сокращают до четырех дней, а не распределяют на пять. Доходит до смешного: иногда работников критикуют за то, что они работают пять дней, а не четыре.

Несмотря на меньшую среднюю продолжительность рабочего времени на одного человека, Нидерланды одна из самых богатых экономик Евросоюза по показателю ВВП на душу населения.

Это объясняется тем, что короткое рабочее время сочетается с относительно высокой производительностью в час и высокой долей занятого населения. На конец 2024 года 82% населения трудоспособного возраста в Нидерландах было занято, по сравнению с 75% в Великобритании, 72% в США и 69% во Франции.

В частности, женщины имеют высокий уровень занятости в Нидерландах, особенно по сравнению с такими странами, как США, где средняя продолжительность рабочего времени длиннее.

Кроме того, люди в Нидерландах, как правило, выходят на пенсию довольно поздно. Это не означает, что население не трудолюбивое, а скорее то, что работа распределена более равномерно между населением и на протяжении всей жизни.

Не обошлось и без недостатков. Например, только 27% руководителей - женщины, что является одним из самых низких показателей в ОЭСР.

Экономика также страдает от нехватки рабочей силы, особенно в таких секторах, как образование. Это может привести к замкнутому кругу, когда нехватка персонала делает школьные часы более хаотичными и непредсказуемыми, что затрудняет родителям возможность работать по более длинному графику, даже если они этого хотят.

Но одним из недооцененных аргументов в пользу четырехдневной рабочей недели является то, что дети в Нидерландах самые счастливые среди богатых стран мира.

Тем временем в Госслужбе занятости Украины оценили перспективы перехода на четырехдневную рабочую неделю. Пока что до Нидерландов нам далеко.

В целом на рынке труда в Украине возникла дилемма. Есть высокий спрос на рабочие специальности, но часто украинцы не могут при этом найти желаемую работу.

